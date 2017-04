Mit diesem neuen Beauty-Tool gelingt der perfekte Dutt - in 10 Sekunden!

Der Dutt hat sich zu DER Trendfrisur schlechthin entwickelt. Schon vor einigen Jahren machten Promis, Blogger und Fashionistas den Look alltagstauglich, dem bislang ein eher altbackenes Image anhaftete. Nun ist er so wandelbar wie nie zuvor. Ob Half Bun, Ballerina-Dutt, Scrunchie Bun oder im Undone-Stil - alle Frauen tragen die unkomplizierte Frise, die stylish aussieht und gleichzeitig wunderbar praktisch ist, weil fliegende Härchen damit gebändigt werden. Doch bis der Dutt perfekt wird, braucht es einige Übung. Und manchmal will die Frisur trotzdem einfach nicht halten. Ein neues Beauty-Tool soll das Binden des Dutts nun ganz einfach machen.

Fast Bun Clip: So funktioniert das neue Beauty-Tool für den 10-Sekunden-Bun

Ein super schneller und schöner Dutt in 10 Sekunden - das klappt doch nie? Stimmt nicht. Der Fast Bun Clip ist ein ganz neues Tool, dass das Hochstecken der Haare so easy machen soll, wie nie zuvor. Genauer gesagt handelt es sich um einen flexiblen Clip, der optisch wenig spektakulär aussieht. Es gibt ihn in verschiedenen Farben und Materialien, damit er sich jeder Haarfarbe und -struktur anpasst.

Und so geht's: Die gekämmten Haare zu einem Pferdeschwanz binden. Dieser kann am oberen Hinterkopf oder im Nacken sitzen - ganz wie man möchte. Den ausgeklappten Clip an den Haarspitzen ansetzen und die Haare damit bis zum Ansatz aufrollen. Die entstandene Haarrolle, die jetzt am Haargummi anliegen sollte, mithilfe des Clips um das Haarband herum biegen und feststecken. Fertig! Mit ein bisschen Übung gelingt die Frisur in wenigen Sekunden.

Wie auch in diesem Video:

Wo kann man das Tool kaufen?

Mit circa 4 Euro ist das neue Tool ein wahres Schnäppchen. Erhältlich ist es zum Beispiel in verschiedenen Farben über Amazon.