Frisuren für blonde Haare

Warum soll eine Blonde eine andere Frisur tragen als eine Rothaarige oder Brünette? Muss sie ja gar nicht. Wir wollen euch nur die optimale Frisur für eure Haarstruktur zeigen. Denn die unterscheidet sich bei blonden Haaren deutlich von denen der anderen Haarfarben. Blonde Haare sind meist feiner, dafür haben Blondinen davon auch mehr auf dem Kopf. Der richtige Haarschnitt schafft es, auch feinen blonden Haaren Volumen zu geben. Wer blonde Locken hat, verschafft ihnen den richtigen Schwung mit einem Stufenschnitt. Und wer den Farbverlauf vom Ombré Hair in seine langen Haare färben will, setzt dieses Haarfarbenspiel am besten mit sanften Stufen oder einem Long Bob um. Unsere Trendfrisuren bringen euer Blond erst so richtig zum Strahlen.

Echtes Blond ist selten, deshalb lieben wir es so!



In Deutschland sind nur acht Prozent, weltweit sogar nur zwei Prozent aller Frauen und sechs Prozent aller Männer natürlich blond. Blond stirbt langsam aus, das beobachten Forscher bereits seit Jahrzehnten. Aber auch Naturblondinen bleiben nicht immer blond. Diese Erfahrung kennen die meisten Blondinen: Als Kind waren sie noch strohblond, aber im Laufe der Jahre dunkeln die blonden Haare immer mehr nach. In manchen Sommern schafft es die Sonne noch, ein paar blonde Strähnen aufzuhellen, ansonsten muss der Friseur oder die Coloration für Zuhause ran, um die Haare wieder zu blondieren. Wer färbt, weiß: Es ist eine Herausforderung, den richtigen Blondton zu finden!

Welcher Blondton passt zu mir?



Diese Frage stellen sich alle, die ihren Blondton aufhellen wollen oder von einer anderen Haarfarbe auf Blond umfärben wollen. Nichts schadet dem Teint so sehr wie ein Gelbstich im Haar, der jede Rötung unseres Gesichts betont und unseren Hautton ungesund wirken lässt. Wichtig ist, zunächst den Hautton zu analysieren: Wer sehr helle Haut mit rötlichem Unterton hat, wählt am besten Goldtöne. Wer einen bläulichen Hautunterton hat, greift zu kühlen Blondtönen.



Verschiedene Blondtöne kombinieren

Wer um mehrere Nuancen färbt, sollte eher Strähnchen färben, bei einer Vollfärbung ärgert der krasse Haaransatz sonst schnell. Bei langen Haaren empfehlen sich eher sanftere Farbtöne in Goldblond, wer mag auch in Kombination verschiedener Farbtöne von Hellblond bis Karamell. Gerade dunkelblonde Haare stehen vor der Wahl: Sollen es interessante Farbspiele in warmen Hellbraun-Nuancen oder hellblonde Strähnen sein? Im Sommer tendieren wir zu helleren Farbtönen, angesagt in dieser Saison sind Strähnchen in der freihändigen Pinseltechnik Balayage, der Sombre-Look (Soft Ombré) oder Babylights (extrem feine Blondsträhnchen). Im Herbst tendieren wir dann wieder zu Bronde – einer Mischung mit Braunnuancen. Kurze Haare können auch ein ganz krasses Blond vertragen,



Bei der Wahl der Frisur gilt: Haarlänge und Blondton aufeinander abstimmen

Friseure raten: Je kürzer die Haare, desto heller kann man färben. Ein Pixie in Platinblond oder ein kurzer Bob in kühlem Aschblond wirken einfach immer modern.Wer graue Haare blondieren möchte, greift am besten zu einer Tönung, die deckt graues Haar am zuverlässigsten ab. Aber auch Langhaarfrisuren und angesagte Frisurentrends können Blondinen gut tragen.

Diese Stars lieben blonde Haare

Als Inspiration für Frisuren, die zu blonden Haaren passen, dienen uns natürlich auch die Looks der Stars. Allen voran natürlich Superblondine Claudia Schiffer, die uns mit ihren langen Haaren in Hellblond schon seit den Achtzigern als Schnittvorlage beim Friseur dient. Mittelscheitel und Sleek Look oder sanfte Wellen – das entscheidet Claudia nach Lust und Laune. Sarah Jessica Parker ist unser Lieblingsmodel für Two-Tone Färbetechniken, genau wie Drew Barrymore, Kate Hudson und Heidi Klum. Als Goldblondspezialisten gelten Gwyneth Paltrow und Sienna Miller. Wie cool Bronde ist, beweisen Jessica Biel und Julia Roberts.

Egal, für welchen Blondton ihr euch entscheidet, wir haben die passende Frisur dazu. Lasst euch von unserer Bildergalerie Frisuren für blonde Haare inspirieren.