Einfache Trendfrisur: Der Swoosh ist zurück!

Was macht den Swoosh aus?

Der Swoosh, also der locker-lässige Schwung, nach dem der Look benannt ist, fällt über einen tiefen Scheitel zur Seite und dadurch beiläufig ins Gesicht. Die Frisur soll so unaufgeregt wie möglich aussehen, aals hätte man sich mit den Fingern zufälligerweise durch die Haare gefahren.

Wer kann den Swoosh tragen?

Die gute Nachricht vorweg: Die durchgeschüttelte Mähne steht jeder Gesichtsform. Allerdings ist die Frisur ideal für Frauen mit Locken oder vielen Haaren. Hat man eine dünnere Haarstruktur, sollte der Scheitel nicht so tief gezogen werden, da sonst die Verteilung der Haare ungleichmäßig wirkt.

Wie style ich die Trendfrisur?

Damit der Scheitel so locker wie möglich fällt und die Frisur länger sitzt, sollte das Haar im feuchten Zustand ein wenig vorbereitet werden. Sprüht dazu ein wenig Lockenspray oder knetet etwas texturgebende Stylingcreme ins Haar und föhnt es kopfüber. Mithilfe eines Diffusor-Aufsatzes kann zusätzlich ein wenig Volumen gegeben werden. Sobald die Haare getrocknet sind, einfach mit den Händen in die gewünschte Position bringen. Bürsten ist hier überflüssig.

Für feinere Haare ein Extra-Tipp

Wellt das Haar in unregelmäßigen Abständen mit einem Lockenstab. So bekommen sie mehr Volumen und es kann drauf los geswoosht werden. Zieht auf Ohrenhöhe mit den Fingern einen tiefen Seitenscheitel. Dabei darf der Scheitel gerne unordentlich aussehen – je wuseliger, desto besser. Falls noch ein wenig Standhaftigkeit fehlt, dann kann der Ansatz noch antoupiert werden.

Fertig ist die lässige Trendfrisur aus den 90ern.

