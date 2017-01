Trendfrisuren für jeden Typ

Wir sehen sie auf internationalen Laufstegen oder als coole Streetstyles: Trendfrisuren finden wir einfach immer wieder spannend. Clavi Cut, Long Bob, Pixie - alle Trendfrisuren der vergangenen Jahre lassen sich auch 2015 und 2016 und jetzt auch 2017 noch auf den Köpfen sehen. Ob ihr euch für eine Kurzhaarfrisur oder auch für einen Look mit mehreren Haarfarben entscheidet, ist Typsache. Man muss nicht jeden Frisurentrend mitmachen, vielleicht ist der Mermaid-Look oder ein Undercut für den ein oder anderen zu viel des Guten, aber zeigen wollen wir euch die Trend-Looks gern.

Inspirationen für Trendfrisuren

Deshalb sammeln wir regelmäßig die neuesten Frisurenbilder aus der ganzen Welt für euch und durchstöbern auch Instagram und Pinterest nach neuen Haar- und Frisurentrends. Auch die Laufstege liefern uns Inspirationen aus aller Welt. Models und Blogerinnen geben uns prima Schnittvorlagen für den Gang zum Friseur. Denn wenn wir erst einmal einen Schnitt und ein Styling entdeckt haben, können wir uns damit auf den Weg machen – vorausgesetzt, die Frisur passt zu unserer Haarstruktur und Haarlänge…

Starfrisuren sind Trendfrisuren

Besonders spannend: Die Trends, die Stars mit ihren Frisuren dort immer wieder setzen. Wir folgen ihnen allen - von Alanis Morisette, die ihren neuen Ombré-Look postete, bis Jennifer Lopez, die sich immer wieder mit neuen Frisuren zeigt. Jüngst wurde Celine Dion mit platinblonden Haaren gesichtet und Heidi Klum mit 10 Zentimeter weniger Haar. Ein KLassiker ist inzwischen die Trendfrisur, die Alexa Chung berühmt machte: der Gringe. Und die Haarfarbe und das Styling von Kate Middletons Köpfen wird wohl häufiger in den Medien besprochen als die Debattenergebnisse des Bundestags. Aber auch jenseits der Promiwelt gibt es spannende Inspirationen. Streetlooks und Stylings vom Catwalk - wir stellen euch die schönsten Trendfrisuren der Welt vor! Lasst euch inspirieren! Wir haben über 200 Bilder von Frisurentrends für euch!



Trendfrisuren für Männer

Auch die Männerfrisuren sind Trends unterworfen – wir denken an die Pilzköpfe der Beatles, an den schrägen Schnitt von Justin Bieber oder an das Platinblond von Mads Hummels (das er drei Tage später wieder umfärbte). Wir zeigen euch auch die Trendfrisuren für Männer in einer XL-Fotostrecke.