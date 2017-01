Vorher-Nachher-Frisuren: Wow, ihr seht ja verdammt gut aus!

Manchmal gibt es einfach Leerlauf-Phasen im Leben. Irgendwie könnte mal was passieren. So war auch Sarahs Stimmung, als sie zu uns kam. „Eine Veränderung ist dran. Warum nicht am Kopf beginnen. Nur in welche Richtung es gehen soll, weiß ich noch nicht.“ Der Schnitt: Was Sarah gut gebrauchen kann, ist mehr Lockerheit und Fülle im Haar. Knapp 20 hauchzarte Extensions an den Seiten verdichten es deshalb. Weil die bisherige Länge ihr sehr feines Haar noch dünner wirken lässt, bekommt sie einen Fransenbob. Der leichte Pony gibt Sarah zusätzlich mehr Ausstrahlung.

Die Farbe: Aus Dunkelblond wurde, nach dem Verdichten, sanftes Haselnussbraun. Die Rotpigmente in der Farbe reflektieren das Licht besonders warm, das Haar glänzt schön. Das Styling: Für die sanften Beachwaves werden einzelne Strähnen nur im letzten Drittel gewellt. Das schont auch die Klebestellen (Bondings) der Extensions. Ein Hauch Haarspray fixiert den Look. Generell mit Hitze-Stylings nicht zu nah an die Bondings gehen. Sie werden dadurch beschädigt.



Sarahs Fazit nach einem Monat: „Wow! Ich bin immer noch begeistert. Ich trage das Haar jetzt viel öfter offen und hatte schon beim Umstyling sofort Lust bekommen, mehr mit meinen Haaren auszuprobieren. Was auch erstaunlich war: Ich kam mir gar nicht fremd vor. Nur frecher. Auch die Haarverdichtung war faszinierend! Doch schon anfangs hatte ich die Befürchtung, sie würde mich stören. Ich muss zugeben, gespürt habe ich sie gerade mal, wenn ich mir direkt ins Haar gegriffen habe. Da ich das aber häufig tue, war da immer ein Fremdkörpergefühl. Ich habe sie schließlich entfernen lassen. Trotzdem bin ich rundherum zufrieden – das ist jetzt mein Look!“

Eine Haarverdichtung kommt auch für dich infrage? Nur zu, sie ist sogar für gewelltes Haar möglich. Was es kostet? Wie hier, mit Schnitt, ca. 200 Euro. Mehr Infos z.B. über www.hair- dreams.de