Balayage: Diese Vorher/Nachher-Fotos werden euch umhauen!

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 26. Okt 2016 um 8:53 Uhr

Wir lieben Balayage!

Die zarten blonden und braunen Strähnen, die soft in den Verlauf der Haare eingepinselt werden, gehören schon seit mehreren Saisons zu den beliebtesten Farbbehandlungen beim Friseur. Denn: Durch die Akzentuierungen im Haar bekommt das Gesicht einen schönen Rahmen, das Haar wirkt lebendiger und voluminöser und wird perfekt in Szene gesetzt. Auch das Rauswachsen der Strähnen fällt nicht so schnell auf. Mit Balayage sieht man einfach jünger, frischer und wacher aus.

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 15. Jul 2016 um 11:49 Uhr

Johnny Ramirez – der Haar-Guru in Sachen Balayage

Der New Yorker Kolorist Johnny Ramirez hat sich mit insgesamt vier Salons in den USA auf die Strähnentechnik spezialisiert und lädt viele Vorher/Nachher-Fotos auf seinem Instagram-Profil hoch. Und egal, welches Alter, Haarfarbe, Hautfarbe oder Haarstruktur die abgelichteten Damen haben: Alle sehen mit den soften Strähnen klasse aus!

Die schönsten Vorher/Nachher-Fotos

Wer sich bis jetzt immer noch nicht an den Trend herangetraut hat, wird spätestens nach diesen Fotos überzeugt sein. Also beim nächsten Friseurbesuch Handy zücken und diese tollen Inspirationen vorzeigen:

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 27. Jul 2016 um 9:41 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 12. Mai 2017 um 12:57 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 15. Sep 2016 um 13:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von JOHNNY RAMIREZ (@johnnyramirez1) am 2. Okt 2016 um 11:24 Uhr