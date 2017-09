Charcoal Hair: DIESER neue Haartrend erobert das Internet

Ob Regenbogen Haare, Burgundy Hair oder Underlights in den schillerndsten Farbnuancen - in diesem Jahr schien es auf unseren Köpfen gar nicht bunt genug hergehen zu können. Dazu trug auch der allseits bekannte Unicorn Trend bei. Doch nach einem kurzen deutschen Sommer ist der Herbst eingekehrt und wenn es nach Beauty-Bloggern und Promis geht, dürfen Haarfarben nun wieder deutlich schlichter daherkommen. Super angesagt sind ab sofort Naturtöne wie Aschblond oder Haselnussbraun. Wenn es ums Thema Färben geht, hat Charcoal Hair die Nase vorn.

Charcoal Hair: Endlich mal wieder ein Trend für dunkles Haar

Übersetzt bedeutet der Trend so viel wie Holzkohle-Haar und beschreibt damit zumindest die Farbe des Looks. Nicht zu verwechseln ist die Farbe mit dem " Granny Hair", ein Style aus dem vergangenen Herbst, bei dem die Haare komplett Hellgrau gefärbt wurden. Im Gegensatz dazu ist das Grau beim Kohle-Haar deutlich dunkler, satter und intensiver. "Charcoal Hair" gibt es in verschiedenen Varianten. Man kann es zum Beispiel als sattes Dunkelgrau tragen, mal mit einem leichten Blaustich veredeln oder als Ombré in verschiedenen Grautönen färben.

Wem stehen die "Holzhohle-Haare"?

Die gute Nachricht ist, dieser Trend steht generell jeder Frau. Trotzdem gibt es einiges zu beachten. Grundsätzlich gilt wie bei jeder anderen Haarfarbe auch: Grau ist nicht gleich Grau. Es gibt ein silbriges Grau, ein warmes und ein kühles. Damit ihr durch das Ergrauen nicht allzu blass ausseht, ist es ratsam, sich einen guten Friseur zu suchen. Dieser kann euch individuell beraten und auf euren Typ eingehen.

Wir haben uns auf der Trendplattform Instagram umgesehen und die schönsten Inspirationen zu diesem Style zusammengesucht. Für alle, die sich noch unsicher sind, was sie von dem Look halten sollen:

