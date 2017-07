DAS sind die schlimmsten Haarfärbe-Unfälle 😳

Vorsicht bei Modeschmuck!

Wir alle haben wohl schon mal gesehen, dass günstiger Modeschmuck, wie zum Beispiel ein Ring, die Haut grünlich verfärben kann. Aber das ein Finger lila wird, habt ihr sicher noch nicht erlebt? Dass passiert auch nur, wenn etwas Farbe von der Haarfärbemischung unter den Ring kommt und dort nicht richtig abgewaschen wird.

Ein Beitrag geteilt von Caitie Rage (@caitierage) am 10. Okt 2014 um 18:41 Uhr

Warum man IMMER Handschuhe benutzen sollte!

Klar, Haare selber färben spart meist viel Geld und das Ergebnis sieht auch gut aus. Aber: Es gibt einen Grund, warum man beim Färbeprozess mit Handschuhen und nicht mit den nackten Händen arbeiten sollte. Denn ebenso wie beim Ring, kann sich auch die komplette Hand verfärben, wenn sie zu lange mit Färbemitteln in Berührung kommt. Wie bei diesem Selbstversuch:

Ein Beitrag geteilt von Oso Salon (@oso_salon) am 6. Sep 2015 um 0:27 Uhr

Färbemittel auf der Haut?

Und noch ein Beweis dafür, was chemische Substanzen mit der Haut machen können: Diese Frau hatte sicher nur die Haare, nicht auch noch die Haut dunkel färben wollen. Was im ersten Moment unschön aussieht, verschwindet mit einem sanften Peeling (je nach Hauttyp) relativ schnell. Beim nächsten Mal einfach besser aufpassen.

Ein Beitrag geteilt von Melissa Roughley 🎀 (@miss_meliss88) am 2. Mai 2015 um 1:38 Uhr

Ähhmm ...

Was DAS werden sollte? Wir wissen es nicht genau. Die Ironie hat die Dame zum Glück bei diesem Anblick nicht verloren und beschreibt sich selbst als eine Mischung aus Draco Malfoy und einem Schlumpf.

Ein Beitrag geteilt von interrobangart (@interrobangart) am 13. Sep 2015 um 12:26 Uhr

Ombré mal anders

Sie wollte einen zarten, sommerlichen Ombré-Look. Was sie bekommen hat, sieht man auf dem linken Foto. Da kann man sich nur freuen, dass sie noch einen Friseur gefunden hat, der diesen Haarunfall retten konnte. Der neue Look: wunderschönes Balayage und softe Beach Waves.

Ein Beitrag geteilt von KC CARHART (@kccarhart) am 4. Sep 2016 um 9:36 Uhr

Nur noch schnell den Ansatz färben

Am Abend vor einem Business Trip wollte diese Frau noch schnell den Ansatz nachfärben. Anstatt Dunkelbraun ist es leider Grün geworden. Das wird ihr vor so einer wichtigen Reise wohl nicht noch mal passieren.

Ein Beitrag geteilt von The regular everyday life ❤ (@miacarin) am 22. Nov 2015 um 17:05 Uhr

Wer zu oft färbt ...

... riskiert, dass sich die Haare irgendwann ganz seltsam verfärben und in jeder Regenbogenfarbe schillern. Was dagegen hilft? Eine mehrtägige Färbepause einlegen und dann mit einem neutralen Ton drüber gehen. Am besten lässt man sich vom Profi aus dem Friseursalon helfen.

Ein Beitrag geteilt von Missy The Failure (@compact_evil) am 16. Apr 2013 um 19:20 Uhr

Ihr habt auch einen richtig fiesen Färbeunfall durchlebt? Wir verraten euch, was ihr dagegen tun könnt: