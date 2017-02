Diese Haarfarbe passt sich der Temperatur an

Früher gab es Stimmungsringe, die ihre Farbe je nach Stimmung veränderten und einen riesigen Hype auslösten. Das Konzept, das eigentlich nicht auf der aktuellen Stimmung, sondern auf der aktuellen Temperatur basiert, wurde auch von der Beauty-Welt entdeckt. Schon im vergangenen Jahr berichteten wir über Lippenstifte, die ihre Farbe verändern - je nach Trägerin und pH-Wert der Haut. Jetzt gibt es eine weitere Neuheit: Die erste Coloration für die Haare, die sich ebenfalls den Temperaturen anpasst und je nachdem, wie warm oder kalt es ist, ihre Farbe verändert.

DAS kann die neue Coloration

Die besondere Haarfarbe trägt den Namen "Fire" und wurde von der Britin Lauren Bowker, die ihre eigene Designermarke "The Unseen" hat, entwickelt. Ihr neuestes Produkt, die revolutionäre Coloration, stellte sie erst kürzlich bei der London Fashion Week vor. Doch wie funktioniert das Produkt eigentlich?

Sobald Hitze, zum Beispiel in Form von Heizungsluft oder Sonneneinstrahlung, oder Kälte, zum Beispiel durch eine Klimaanlage oder die kalten Temperaturen im Winter, an die Farbpigmente kommt, verändert sich die Farbe. Dahinter steckt eine chemische Reaktion. Was nach Zauberei klingt, ist also einfach nur Chemie. Ebenso wie andere Colorationen auch, hält die Farbe nach dem einmaligen Gebrauch einige Haarwäschen.

Wie man sich den Wandel der Haarfarbe genau vorstellen kann, sieht man in folgendem Video:

Wo kann man die Coloration kaufen?

An dieser Stelle, wie so oft, die schlechte Nachricht: Die Farbe kann nämlich noch nicht im Handel erworben werden. Aktuell sucht die Erfinderin noch nach Sponsoren und Partnern, die sie dabei unterstützen, das neue Produkt auf den Markt zu bringen. Sobald es Neues dazu gibt, werden wir an dieser Stelle berichten.