Fallayage: Dieser neue Haartrend steht JEDER Frau! 💇🏼

Der Sommer ist vorbei und mit ihm die Zeiten, in denen wir uns an sonnengebleichten Haarspitzen erfreut haben, die so wundervoll frisch und strahlend aussahen. Daf├╝r steht der Herbst in den Startl├Âchern und oft bringt der auch gedecktere Farben auf den Schopf. Doch welcher Look passt zu welchem Typ Frau?



Frisurentrends gibt es bekannterma├čen einige, doch eine F├Ąrbetechnik hat es zum absoluten Liebling geschafft: Die Rede ist von Balayage. Kein Wunder, immerhin werden dabei Str├Ąhnchen so nat├╝rlich frei Hand ins Haar gemalt, dass es einfach an jeder Frau toll aussieht. Neu unter den Haarfarben 2017: Fallayage.

Balayage vs. Fallayage: Wo liegt der Unterschied?

Beide Trends haben eine entscheidende Gemeinsamkeit - daher auch der ├Ąhnliche Name. Die F├Ąrbetechnik ist die gleiche, das hei├čt, vom Ansatz bis zu den Haarl├Ąngen werden einzelne Str├Ąhnen in das Haar "gemalt".



Der Friseur arbeitet dabei frei Hand, wodurch keine Str├Ąhne so wird, wie die andere. Was komisch klingt, sorgt in natura daf├╝r, dass der Look viel nat├╝rlicher ausf├Ąllt, als streng aneinandergereihte Folienstr├Ąhnen.

Wo also liegt der Unterschied? Beim klassischen Balayage wird vor allem mit k├╝hlen Farbnuancen gearbeitet. Das hei├čt, ein dunkles Blond kann ein Update in Platinblond bekommen, ein dunkles Braun wird durch ein k├╝hles aufgepimpt und so weiter.



Ganz im Gegensatz zum neuen Trend Fallayage. Der setzt sich n├Ąmlich aus den Begriffen "Fall" (engl. Herbst) und Balayage zusammen und beschreibt die gleiche F├Ąrbetechnik, die nun ausschlie├člich mit warmen Farbt├Ânen kreiert wird.



So wird Dunkelblond nun um ein Goldblond erg├Ąnzt, Braun bekommt einen Karamell-Stich und bei Braun oder Schwarz darf es auch mal Ahornbraun oder Bordeaux sein. Das Endergebnis wirkt deshalb so nat├╝rlich, weil sich immer am Naturfarbton orientiert wird.

Wie bekommt man den neuen Haartrend?

Damit ihr euch lange ├╝ber ein h├╝bsches Farbergebnis freuen k├Ânnt, empfehlen wir, einen Profi aufzusuchen. Der Friseur zaubert euch nicht nur die neue Farbe aufs Haar, er kann euch auch optimal darin beraten, welche Nuance die Richtige f├╝r euch ist.

Ihr wisst noch nicht so recht, was ihr von dem neuen Trend halten sollt? Wir haben uns auf der Trendplattform Instagram umgesehen. Hier kommen die sch├Ânsten Farbinspirationen zum Fallayage-Look:

