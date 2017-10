Frisur-Ideen: Hübsche Accessoires für die Haare 🙋

In den Neunzigern war die breite Haarklammer richtig en vogue, in den letzten Jahren wurde sie allerdings zum Style-No-Go erklärt. Völlig zu unrecht, denn sie ist ein absoluter Pragmatiker, der auch hübsch sein kann! Diese Haarklammer in Nude läutet ihr großes Comeback ein. Ganz bestimmt. Von Bijou Brigitte, ca. 5 Euro.