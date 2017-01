Gary Barlow: "Ich habe mir seit 14 Jahren nicht die Haare gewaschen!"

Dass eine Beauty-Bloggerin sich schon mal daran probiert, mehrere Monate oder sogar ein ganzes Jahr lang auf Shampoo zu verzichten, ist nicht neu. Die Bewegung "No Shampoo – kurz No Poo" flutet die sozialen Netzwerke schon seit Jahren. Seine Anhänger schwören darauf, dass das Haar dadurch auf lange Zeit weniger schnell fettet, Probleme wie Schuppen verschwinden und die Haare weniger pflegebedürftig sind als mit Shampoo.

Doch der Verzicht auf dieses Beauty-Produkt ist noch lange nicht salonfähig - schließlich klingt die Tatsache auf den ersten Blick auch ziemlich befremdlich. Kein Wunder, so können zunächst unangenehme Gerüche und sehr fettiges Haar die Folge von dem Verzicht sein. Umso überraschender, das ausgerechnet ein männlicher Promi öffentlich erklärt, sich diesem Trend angeschlossen zu haben!

Gary Barlow: "Es ist ein großer Tag für mich!"

Take That-Star Gary Barlow ist vielen noch als DER Frauenschwarm der 90er bekannt. Aktuell ist der 46-Jährige Juror der Castingshow "Let It Shine" und sucht dort nach jungen Nachwuchs-Sängern, die in einem Musical zu Take That auftreten sollen. Doch die Show scheint ihn selbst auch auf eine ganz persönliche Art und Weise inspiriert zu haben, etwas "Neues" zu wagen. Auf Twitter ließ Gary Barlow die News zu seiner Haarpracht platzen und schreibt dort: "Es ist ein großer Tag für mich. Ich habe meine Haare gewaschen. Das erste Mal ... in 14 Jahren. #keinScherz".

It's such an important day I've washed my hair ! First time in ....... 14 years ! #nojoke — Gary Barlow (@GaryBarlow) 28. Januar 2017

Ähm, ja. Seine Fans reagierten übrigens sehr gemischt auf dieses Outing. Manche unterstützen diesen Trend, einige begegnen diesem Thema mit Humor ("Welche Haare?") und andere finden es wiederum eklig. Wir meinen: Jeder wie er mag ...