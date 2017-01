Aufgepasst: Dieser Haartrend ist nur was für Mutige!

Der Glitzer-Undercut: Ein Mix aus Rebell und Mädchen

So cool finden wir die neue Frisur, die wir im Netz gefunden haben. Sie nennt sich Glitzer-Undercut und ist eine Abwandlung des Rasiertrends Undercut, der ja nun schon seit einiger Zeit im Netz herumgeistert. Die abrasierten grafischen Motive zieren die Hinterköpfe vieler junger Frauen in den schönsten Funkelfarben wie grün, silber und gold. Da nur im unteren Drittel des Hinterhaares abrasiert wird, ist die Frisur perfekt für den Alltag und fürs Büro. Lässt man die Haare locker runterfallen, dann fällt niemanden der rebellische Undercut mit dem mädchenhaften Glitzer auf. Steckt man die Haare zu einem Dutt hoch, dann strahlt das Muster in den schönsten schimmernden Farben und macht richtig was her:

Wie lange hält der Schnitt und wo kann man ihn machen lassen?

Was wir toll an dem so besonderen Schnitt finden? Wir können selbst bestimmen, wann wir mit dieser Frisur auffallen wollen und wann sie lieber versteckt bleiben soll. So zeigt sich diese Frisur ganz schön facettenreich und lässt sich easy für seriöse Arbeitstage verstecken. Dadurch, dass das Muster exakt rasiert werden muss, raten wir von Selbstversuchen ab. Denn so kann es ganz schnell passieren, dass der Undercut nicht stylisch, sondern eher nach Unfall aussieht. Ein ausgebildeter Barbier kann die Muster je nach Wunsch ins Haar rasieren. Das entstandene Tattoomuster bleibt für 3-4 Wochen so in seiner Form bestehen, ehe die Haare länger werden und das Muster rauswächst.

Aber auch das ist ein weiterer Vorteil dieses Haarschnittes: Hat man keine Lust mehr auf die Frisur, kann man diese ganz leicht und unbemerkt wieder herauswachsen lassen. Sollte man jedoch eine feine Haarstruktur besitzen, dann raten wir von der Frisur ab, da der Undercut einiges an Fülle nimmt. Ansonsten kann jeder, der eine Schulterlänge besitzt, sich an diese Frisur trauen. Also ran an die schönen Muster und Farben, Mädels!

