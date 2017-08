6 Tipps, mit denen ihr euren Haaransatz clever vertuscht

#1 Den Scheitel wechseln

Friseure legen Strähnen meist auf einen bestimmten Scheitel. Wachsen die Strähnen dann raus, fällt schnell der Ansatz auf. Legt den Scheitel einfach mal auf die andere Seite, und schon wirken die Haare frischer.

#2 Clevere Frisur wählen

Eine messy und leicht voluminöse Frisur vertuscht einen dunklen Ansatz im Nu. Toupiert dazu vom Ansatz her an und steckt die Haare in einen wuseligen Dutt. Hängen ein paar Strähnen heraus, umso besser. Frisiert ihr euch die Haare aus dem Gesicht, dann wird der Blick von der herauswachsenden Farbe auf eure Augen gelenkt.

#3 Beauty-Produkte zum Kaschieren

Natürlich gibt es auch Produkte, die einen Ansatz auf die Schnelle verschwinden lassen. Ob Ansatzpuder, Ansatzmascara oder Ansatzspray - alle Produkte funktionieren nach demselben Prinzip. Farbpigmente, die der herausgewachsenen Farbe ähneln, werden direkt auf den Ansatz gesprüht, gepinselt oder aufgetragen. Die Farbauffrischung hält aber nur bis zur nächsten Haarwäsche.

#4 Haar-Accessoires

Diese Saison sind sie im Trend: Haarbänder, die es in vielen Farben zu kaufen gibt. Sie sind perfekt, um einen dunklen Ansatz zu vertuschen. Wählt dazu einen Mittelscheitel und positioniert das Band auf der Höhe, die ihr passend findet. Ein paar Strähnen links und rechts herauszupfen, und schon habt ihr einen coolen Haarstyle ohne dunklen Ansatz.

#5 Auffrischen mit einer Haarmaske

Spezielle Haarmasken mit Farbpigmenten pflegen nicht nur die Haare, sie geben auch etwas Farbe ab. Massiert dafür eine größere Menge in die Haare ein und lasst alles gut einwirken. Danach einfach ausspülen!

#6 Wenn gar nichts mehr geht ...

... geht immer noch der Hut. Die letzte Möglichkeit, die wir auch an Bad Hair Days nutzen. Schlapphüte, Beanies und Caps sind in Mode und sehen stylish aus.