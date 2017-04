Haarfarben 2017 – das sind die Trends

Lust auf eine neue Haarfarbe? 2017 hält wieder ein paar tolle Farbsensationen für uns bereit. Neue Farben, neue Techniken – spannend wird’s. Wer sich für einen neuen Haarschnitt entscheidet, lässt sich beim Friseur am besten gleich die dazu perfekt passende Farbe verpassen. Am schönsten wirkt es nämlich, wenn Frisuren und Colorationen miteinander harmonieren – denn auch mit Haaren kann man das Gesicht konturieren. Wir verraten euch, wie ihr Colour Contouring nutzen könnt, um eure Gesichtsform zu betonen und wir haben die Trendfrisuren 2017 für euch im Überblick.

Balayage und Foilyage

Balayage, die Strähnchentechnik, die freihändig vom Friseur gestreut wird, ist seit Jahren total angesagt. Denn mit einem gekonnten Pinselschwung kann der Haarprofi auch steuern, wie er Akzente setzt und das Gesicht mit Farbe konturieren kann. Helle Strähnchen heben Gesichtspartien hervor, dunklere Strähnen mogeln Konturen schmaler. Aber nicht nur die Strähnchentechnik Balayage, auch klassische Foliensträhnen sind beliebt.

Immer noch Thema, um die Haare nach der strapazierenden Coloration zu pflegen: Olaplex. So werden die Haarschäden, die beim Färben entstehen können, repariert und das Haar gepflegt. Nicht nur der Friseur bietet den Wirkstoff an, auch günstige Hersteller haben nachgezogen (zum Beispiel Addplex von dm).

Der Haarfarbentrend für 2017 heißt Foliyage, eine Mischung aus Balayage und klassischen Foliensträhnchen. Dabei werden die von Hand bepinselten Strähnen noch zusätzlich in Folie gewickelt, damit sich die Farbwirkung verstärkt. Hauptsächlich wird hierbei die untere Haarpartie gefärbt. Stars wie Jessica Biel tragen den hübschen sun-kissed-Look.

Alles auf Rot

Die Haarfarbe Rot ist gerade im Sommer wieder in allen Nuancen angesagt. Besonders in ganz knalligen. Aber auch in abgetönter Mischung mit Grau. Wichtig bei roten Haaren ist vor allem eins: Sie sollen richtig schön glänzen und leuchten. Farbintensivierende Pflege ist nach dem Färben also ein Muss. Sonst verblasst Rot zu schnell. Rosétöne werden weniger, Kupferblond ist aber nach wie vor eine hübsche Rotvariante für Blonde.

Blond in abgedunkelter Form

Im Sommer tragen wir natürlich am liebsten Blond, daran ändert auch 2017 nichts. Goldige Töne (wie ein typisches Sommerblond) gehören zwar zu den Klassikern, aber die Haarfarben, die in diesem Jahr Trend sind, tendieren eher zu aschigen Blondtönen. Bronde war in den letzten Jahren en vogue, jetzt werden die Braun-Blond-Töne aber weniger farbintensiv. Die Naturhaarfarbe namens Straßenköterblond feiert ein Comeback, wer sie nicht mag, muss zumindest den Haaransatz nicht ständig nachfärben.

Der absolute Megatrend für Haarfarben 2017 heißt aber Smokey Blond, und er funktioniert so: Erst wird das Haar matt aschblond gefärbt und anschließend in einem leichten Graustich mit Ombré-Look getönt. Auch Granny Hair sind wieder Thema: Grau ist das neue Blond.

Satte Brauntöne

Braun wird in diesem Jahr richtig farbintensiv getragen. Tiefe Schokoladennuancen, je dunkler desto besser. Auch in dunkle Brauntöne mischt sich jetzt gerne Grau. Wem warme Nuancen besser stehen, der lässt sich sanfte Karamellsträhnchen im Ombré-Style in die Spitzen setzen. Schön wirkt es, wenn die braunen Haare mit den passenden Haarschnitten in Szene gesetzt werden, wir zeigen euch Frisuren für braune Haare, darunter auch viele Trendfrisuren dieses Jahres.

Pflege für gefärbte Haare

Ganz wichtig, damit man lange Freude an seiner neuen Haarfarbe hat: die richtige Pflege. Die meisten Hersteller bieten Shampoo, Conditioner, Schaumfestiger und Kuren speziell für blonde, braune, rote und schwarze Haare an, die Pigmente zur Auffrischung ins Haar schleusen und strapaziertes Haar pflegen. Farbschutz für Sonnenstunden bieten spezielle UV-Produkte wie Sprühkuren an, die die Haare vorm Ausbleichen schützen sollen.