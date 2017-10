Ihr wollt euch die Haare färben? Lasst euch inspirieren!

Haarfarben-Trends

Blond, Braun, Rot und Schwarz – das ist noch lange nicht alles! Wir sind begeistert, wie viele tolle Haarfarben es inzwischen gibt. Lasst euch inspirieren von unseren Haarfarben-Trends!

Alle suchen nach der perfekten Haarfarbe

Wer trägt eigentlich noch seine Naturhaarfarbe? Neun von zehn Frauen haben sich schon einmal die Haare gefärbt, jede dritte Frau färbt sich regelmäßig die Haare – das hat eine Studie ergeben. Oft ist uns die natürliche Haarfarbe einfach zu langweilig. Straßenköterblond empfinden wir als unauffällig, Mausgrau macht uns alt. Und die Auswahl der Haarfärbemittel, die unsere Haare schonend färben können, wird jährlich größer. Kein Wunder, dass wir ständig auf der Suche nach tollen Haarfarben, spannenden Färbetechniken und sowieso der optimalen Haarfarbe für uns sind.

Haarfarben unterliegen genauso Trends wie die Mode. In den letzten Jahren waren wir verliebt in Ombré Hair. Diese spannenden Nuancen und hübsche Verläufe zwischen Aschblond und Goldblond, Karamellbraun und Schokolade gucken wir uns einfach gerne an. Strähnen in Two-Tone-Techniken sind seit Jahren Trend, deshalb haben sie inzwischen von L.A. bis Berlin sämtliche Köpfe erobert. Auch der Bronde-Trend greift weiter um sich, eine Trendfarbe, die sich zwischen Blond und Braun bewegt und mit natürlichen Highlights spannend schimmert.

Dip-Dye-Spitzen, die so aussehen, als habe man die Haarspitzen in Farbe getunkt, Strähnchentechniken wie Balayage (die Haarfarbe wird freihändig vom Friseur mit einem Pinsel aufgetragen) oder Babylights (ganz feine zarte Strähnchen) haben die gute Gummihaube und die Alufolie abgelöst und lassen dem Friseur immer mehr Raum für Kreativität. Colour Contouring ist DAS Thema! Aber auch die klassischen Haarfarben haben Zuwachs von neuen Nuancen bekommen. Brauntöne mit Kupferspuren, Schwarz mit Lila- und Blaustich, Rot in Erdbeernuancen oder Wassermelone und natürlich Roségold gehören zu den Farbtrends in diesem Jahr. Auch unnatürliche Haarfarben wie Pastelltöne oder Knallfarben sehen wir auf experimentierfreudigen Köpfen – besonders Rosa und Lila sind aktuell angesagt. Wichtig ist natürlich, die Haarfarbe nach dem Typ zu wählen. Für ein kräftiges Kupfer braucht es schon ein wenig Selbstbewusstsein.

So findest du die perfekte Haarfarbe

Das Wichtigste ist aber, dass die Haarfarbe zur Optik passt, Teint und Augenfarbe geben Auskunft darüber, welche Töne zu uns passen. Sonst droht Käsebleich-Alarm oder ein irritierter Rotton im Gesicht. Für ein natürliches Farbergebnis ist es am besten, einen Farbton zu wählen, der maximal einen Ton heller oder dunkler ist als die Naturhaarfarbe. Wer nach einer ergänzenden Farbe für Strähnchen sucht, kann diesen Trick anwenden: Mit dem Handgelenk-Test kann man schnell herausfinden, ob kühle oder warme Reflexe mit den Haaren und dem Teint harmonieren. Sollten deine Adern eher bläulich sein, dann bist du eher der kühle Typ – bei grünen Adern eher der warme. Ein anderer Anhaltspunkt ist der Schmuck-Test: Warme Typen tragen lieber Goldschmuck – kühlere Typen eher Silber.

Die Haarfarbentrends der Stars

Wir wollen unbedingt so bronde werden wie Sarah Jessica Parker, so wunderbare Highlights haben wie Olivia Palermo und finden das Rosé-Kupfer von Rumer Willis ganz famos. Die Starfrisuren sind uns eine endlose Inspirationsquelle für Trendhaarfarben! Wir erinnern uns an Julia Roberts in Pretty Woman – die einen Rot-Boom entfachte. An Jennifer Aniston in Friends, an Blake Lively in Gossip Girl. Auch die Promis sind experimentierfreudig in Sachen Haarfarbe, gerade haben Kristen Stewart und Miley Cyrus auf blond umgefärbt, Pink und Katy Perry sind ebenfalls oft beim Friseur. Klickt euch durch unsere Galerie der Starfrisuren und seht selbst!

Wenn ihr eure Lieblingshaarfarbe gefunden habt, haben wir weitere tolle Ideen und Tipps fürs Haare färben in unseren XL-Bildergalerien für euch: Die schönsten Frisuren für blonde Haare, Frisuren für braune Haare, Frisuren für schwarze Haare und Frisuren für rote Haare. Außerdem: unsere Trendfrisuren für 2018!