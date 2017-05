Haarschnitte ab 40 - die schönsten Looks der Stars

Ab 40 sollte man sich so langsam von seiner langen Mähne trennen? So ein Quatsch! Denn die Schnitte, die wir an Ü40 Stars und Sternchen bewundern, sehen modern, cool und extrem stylisch aus. Ob Pixie, Wob oder doch die lange Mähne – mit über 40 ist mit dem Experimentieren von Schnitten und Styling noch lange nicht Schluss. Wir zeigen euch unwiderstehliche Haarstyles zum Durchklicken.

Ob Charlize Theron, Naomi Watts oder Nicole Kidman – sie sehen alle hairlich aus!

Wie sagt man so schön? 40 ist das neue 30. Mit den Schnitten, die wir in der Galerie zeigen, stimmt das sowas von. Das Schöne daran? Mit 40 weiß man, was einem steht, welche Farbe einem schmeichelt und ob man eher der Typ für einen kurzen Bob ist oder die lange Mähne ist. Mit 40 hat man zu sich gefunden – das zeigt sich auch im Haarstyling. Die schönsten Haar-Inspirationen? Klickt euch durch!