Luftgetrocknet! Haarstyling für Faule

Der wohl wichtigste Schritt, um die Haare seelenruhig und ganz nebenbei an der Luft trocken zu lassen, ist die Wahl des richtigen Stylingprodukts. Dabei kommt es ganz darauf an, ob man glattes Haar oder eine natürliche Welle bzw. Locken hat.



Anika Kleinebrecht gibt folgende Tipps: "Bei Locken verwendet man für das Styling am besten eine reichhaltige Haarkur. Eine, die man normalerweise auswaschen würde. Im Sommer kann diese auch gern einen UV-Schutz enthalten. Leicht gewelltes Haar dagegen bekommt mit einem Salzspray eine griffige Textur." Wer von Natur aus sehr glattes Haar hat, wird beim Lufttrocknen nicht plötzlich Volumen erzeugen können. Besser: Man stylt den Look ganz sleek mit wenigen Tropfen Haaröl in den Längen - und bürstet über den Tag immer wieder nach. Haargel oder -schaum sind für das Luftrocknen der Haare eher ungeeignet. Strähnen kleben zusammen und das Haar wirkt eher steif als locker und leicht.





Inzwischen gibt es sogar ganze Produktlinien, die sich um das Thema #Noblowdry drehen – zum Beispiel von Redken. Sie funktionieren mit einer innovativen Air-Tex-Technologie, bei der sich schnell trocknende Polymere um das Haar legen, die Trockenzeit verkürzen, Frizz kontrollieren und dem Haar einen gesunden Glanz geben.