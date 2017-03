Unicorn Edition: Wir lieben die Einhörner auf der Invisibobble-Collection!

Cupcakes mit Einhorn-Verzierung, Make-up in Regenbogenfarben und Schokolade in Fabelwesen-Optik: An dem Einhorn-Hype kommt wirklich niemand mehr vorbei! Nun macht der Trend auch vor den beliebten Haargummis von Invisibobble nicht mehr Halt. Das Label bringt eine limitierte "Unicorn Collection" auf den Markt. Dabei handelt es sich um zwei neue metallisch farbene Versionen. Die Rosafarbende trägt den Namen "Elly", die hellblaue Variante wurde auf "Henry" getauft.

Wo kann man die neuen Invisibobbles kaufen?

Die neuen Haargummis sind aktuell noch nicht im Handel erhältlich - erst im Juni 2017 sollen sie auf den Markt kommen. Sie sind, wie gewohnt, im Dreierpack käuflich und kosten knapp 5 Euro.

Ihr habt Probleme mit ausgedehnten Haargummis, die sich einfach nicht wieder zurückziehen wollen? Dann haben wir hier den perfekten Tipp für ausgeleierte Invisibobbles für euch.