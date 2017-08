Naked Hair: So einfach zu dem schönsten Haar, das ihr je hattet 💁🏼

Wir wollen doch alle eigentlich eins: volles und schönes Haar. Und dafür investieren wir viel Zeit und Geld in Produkte, die eben solches versprechen. Nun hat Kylie Jenner gezeigt, dass es ganz anders geht und somit den Haartrend 2017 ins Leben gerufen: Naked Hair. Bei dem Trend soll man mit wenig Aufwand und fast keinen Stylingprodukten zu einer Traummähne kommen. Wie das genau funktionieren soll, das zeigen wir euch:

Naked Hair – was hat es damit auf sich?

Hairstylist von Kylie Jenner, Chris Dylan, postete vor Kurzem ein Foto auf Instagram mit Kylies Haaren und schrieb darunter, dass er kein einziges Produkt für den Look benutzt hätte. Nur Bürste und Föhn wären zum Einsatz gekommen.

Ein Beitrag geteilt von LΛ|NY|ENTIREWØRLD (@chrisdylanhair) am 15. Feb 2017 um 12:04 Uhr





Unvorstellbar, da gerade Kylie doch 16 verschiedene Steps benötigt, um sich ein perfektes Make-up zu schminken. Und bei ihren Haaren ist sie so uneitel? Nun gut, bei Kylie mag der Verzicht auf Stylingprodukte vielleicht klappen, da sie von Natur aus dickes und festes Haar hat und ihr Stylist mit ein paar geübten Handgriffen sein Können beweisen konnte. Aber wie soll das bei Normalo-Frauen klappen?



So kommt jeder zu perfektem 'nacktem' Haar:

Ganz ohne Shampoo, Conditioner und Hitzeschutz ist es schwierig auszukommen. Doch gerade in den letzten Jahren hat es ein Umdenken hinsichtlich der Masse an Produkten gegeben. Verklebte Texturen und unüberlegtes Styling mit Hitze machen heutzutage nur noch die wenigsten. Low Poo (wenig Shampoo) oder No Poo (gar kein Shampoo) sind zudem Entwicklungen, die schon in die richtige Richtung gehen.



Und hat man das Haar einmal an wenige und dafür genau abgestimmte Produkte gewöhnt, dann braucht es auch gar nicht mehr und sieht trotzdem voluminös und glänzend aus. Großer Pluspunkt: Gesünder ist es auf diesem Weg definitiv.

Wenn ihr mit so wenig Produkten wie möglich auskommen wollt und den Trend Naked Hair auch testen wollt, dann beachtet folgende Schritte: