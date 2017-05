Ciao, Balayage! Löst Palm Painting einen neuen Färbe-Hype aus?

Wer bei dem Begriff " Palm Painting" an bemalte Palmen denkt, liegt natürlich ganz falsch. Hinter dem Begriff versteckt sie eine neue, ganz natürliche Art die Haare sanft zu färben. Der brasilianische Hair-Stylist Marcos Veríssimo hat die Methode erfunden und sich auf die Technik spezialisiert. Er wendet sie im Beauty-Salon „Neville Hair & Beauty“ in London und Belgrad an.

Ein Beitrag geteilt von Marcos Veríssimo (@marcosverissimohair) am 22. Apr 2017 um 15:19 Uhr

Was ist denn so neu an der Färbetechnik?

Anders als bei anderen Methoden wird die Farbe beim "Palm Painting" nicht mit einem Pinsel, sondern mit den Fingern eingearbeitet. "Palm" bedeutet übersetzt nämlich Handinnenflächen. Bei der Methode wird die Farbe in die Hände gegeben und von dem unteren Haar bis nach außen ins Deckhaar verteilt und einmassiert. So wird unebenmäßigen Ergebnissen vorgebeugt. Anders als bei klassischen Foliensträhnen entstehen natürliche Highlights, die nicht so perfekt ins Haar gesetzt werden. Auch unliebsame Ansätze sind dank "Palm Painting" nicht schnell sichtbar. Die Highlights vermischen sich mit dem eigenen Haarton und zaubern ein tolles Farbspiel - wie von der Sonne geküsst.

Hört sich ja an, als könnte man das auch zu Hause anwenden!

Das empfehlen wir erst mal nicht. Nur geübte Hände verteilen gleichmäßig die Farbe im Haar. Immer mehr Haarsalons bieten die Methode an. Bei der Wahl der Farbe sollte darauf geachtet werden, nur drei Haarnuancen heller beziehungsweise dunkler als die ursprüngliche Haarfarbe zu gehen. So bleibt das Ergebnis besonders natürlich.

Die schönsten Inspirationen zu der Färbetechnik "Palm Painting" gibt es bei Instagram:

Ein Beitrag geteilt von JUICEHD (@juiceheadesigner) am 17. Apr 2017 um 2:18 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Marcos Veríssimo (@marcosverissimohair) am 24. Apr 2017 um 10:09 Uhr

Ein Beitrag geteilt von ◇ᴊᴏᴜʀɴᴀʟ (@journal.hr) am 24. Apr 2017 um 1:28 Uhr