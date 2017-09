Vor dem Duschen shampoonieren: Was können Pre-Shampoos wirklich?

Warum sollen wir unsere Haare vorab shampoonieren?

Ein Pre-Shampoo verwenden wir tatsächlich vor dem Duschen. So werden die Haare tiefengereingt und bekommen eine Extra-Portion Pflege. Besonders nützlich ist das die Pflege vorab bei einer strapazierten Haarstruktur, spröden Spitzen oder einer extrem trockenen Kopfhaut. Auch frizzige oder strohige Haare werden mit genügend Feuchtigkeit versorgt.

Pre-Shampoos mit Peeling-Partikeln lösen Rückstände und befreien von überschüssigen Styling-Resten. Großer Pluspunkt: Anders als bei Kuren oder Masken beschweren Pre-Shampoos kaum, aber pflegen trotzdem ungemein. Die Vorteile liegen also auf der Hand.

Wie benutze ich ein Pre-Shampoo?

Das Pre-Shampoo für zehn Minuten auf die trockenen oder leicht feuchten Spitzen auftragen und bis zur Kopfhaut einmassieren. 10 Minuten warten und dann ab unter die Dusche hüpfen. Dort kann die normale Waschroutine mit Shampoo stattfinden. Sollte das Haar es fordern, dann ist im Anschluss eine Spülung sinnvoll.

Ein Pre-Shampoo kann bei jeder Haarwäsche oder nur ein- bis zweimal die Woche angewendet werden. Je nachdem, was die Haare aufnehmen können. Nach ein paar Anwendungen wirken die Haare gesünder, fetten nicht so schnell nach und Probleme wie Schuppen können vorgebeugt werden.

Welche Marken bieten Pre-Shampoos an?

Mittlerweile gibt es einige Kosmetikmarken, die ihre Haarpflege-Linien erweitert haben. So zum Beispiel das "Moisture Intense Oil Crème Pre-Shampoo Treatment" von Alterna bei trockenem Haar (125 ml ca. 36 Euro). Das "Le Soin Gommage Renovateur" Peeling-Shampoo von Kérastase reinigt tiefenwirksam die Kopfhaut (200 ml ca. 25 Euro) und bei coloriertem Haar kann zum Beispiel die "Balm-to-Oil Pre-Shampoo Masque" von Bumble and Bumble (100 ml ca. 42 Euro) helfen. L’Oréal Paris bietet mit der "Elvital Tonerde Pr-Shampoo Kur" (150 ml ca. 6 Euro) auch eine günstige Alternative an und ist ideal für einen fettigen Ansatz.