Laut Pinterest: Das ist die Trendhaarfarbe 2017

Am Ende eines Jahres resümieren wir auch in Beauty-Sachen über das vergangene Jahr und geben eine Vorschau aufs Neue. Eine große Trendhilfe ist da die Plattform Pinterest, auf der Trends besonders gut analysiert werden können. So haben wir schon vor ein paar Tagen den größten Nagel-Trend für 2017 ausfindig gemacht:

Aber nicht nur bei den Nägeln wird es ordentlich krachen, auch für die Haare kündigt sich auf auf der sozialen Plattform etwas Großes an. Denn die Haarfarbe 2017 laut Pinterest lautet: softe Lilatöne in Balayage-Optik!

"Purple Balayage" ist die Trendhaarfarbe für 2017:

Bei dem Namen "Purple Balayage" glaubt man zunächst, dass es sich um eine extravagante Farbe handeln würde, die kaum einem stehen könnte. Aber ganz im Gegenteil. Der sanfte Lavendel oder fliederfarbene Farbverlauf bis in die Haarspitzen sieht zwar außergewöhnlich, aber nichtsdestotrotz sehr cool und stylish aus! Und wir garantieren: Diese Nuancen stehen jeder Frau!

Lila in seinen zartesten Nuancen

Wer es trotzdem ein wenig dezenter mag, der kann auch nur den Spitzen einen leichten Schimmer verleihen. Was so praktisch an dem Look ist? Er muss nicht ständig nachgefärbt werden, da er nicht direkt am Ansatz eingearbeitet wird und durch die dezente Auftragetechnik ganz natürlich verläuft. Nur sollten wir den Haaren eine ordentliche Portion Pflege in Form von regelmäßigen Masken oder speziellen Silbershampoos gönnen. Unser Favorit ist im Übrigen dieser Look, der zwar besonders dezent daherkommt und erst auf den zweiten Blick leicht lila schimmert. Aber wie sagt man ja so schön: Manchmal ist weniger mehr:

