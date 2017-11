Root Beer Hair: Warum jetzt alle Malzbier-Töne lieben 😍

Ein Beitrag geteilt von Aveda (@aveda) am 30. Okt 2017 um 17:00 Uhr

In diesem Jahr gab es viele Haarfarben-Trends. So haben wir erst vor Kurzem Champagnerblond vorgestellt und mussten bei der Namensgebung schon ein wenig schmunzeln. Nun gibt es auch fĂŒr Braunhaarige eine neue witzige Nuance – und zwar mit dem Namen Root Beer (zu deutsch Malzbier). Wie kann man sich das denn bitte vorstellen? Werden die Haare da etwa in Malzbier getrĂ€nkt? NatĂŒrlich nicht. GefĂ€rbt wird ganz normal, nur optisch erinnert die Nuance an das TrendgetrĂ€nk aus den 90ern.

Und deshalb entsteht um die Nuance Root Beer gerade ein HypeÂ

PopsĂ€ngerin Selena Gomez sowie Topmodel und Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber tragen schon das extrem glossige und schön schimmernde Braun in ihren Haaren. Und genau darum geht es bei Root Beer Braun: Das Braun scheint in verschiedenen hellen und dunklen, dabei immer warmen Farbtönen. Krasse OmbrĂ© oder Balayage-Effekte werden somit erst einmal abgelöst und kommen im nĂ€chsten Sommer bestimmt wieder. Jetzt tragen wir erst mal die lichtreflektierende, aber dennoch satte Malzbier-Trendfarbe. Einfach perfekt fĂŒr den Herbst!

Wem steht die satte Braunnuance?

Wer einen gelblichen oder olivfarbenen Hautton hat, dem wird die Farbe super stehen. In dem Fall schmeichelt die glossige Braunnuance dem Teint und wirkt besonders edel. Tipp: Auch die Augenbrauen sollten in dem gleichen Ton gefÀrbt werden. Das gibt dem Gesicht einen besonders schönen Ausdruck.

Wie wird der Braunton gefÀrbt?

Wenn die Haare noch von der Sonne gebleicht und vom Chlor gestresst sind, ist ein Root Beer-Braun ideal. Mit nur einem Friseur-Besuch ist man nĂ€mlich schon bei der Wunschfarbe angelangt (anders als bei aufwendigen Blondierungen, bei denen man in mehrere Farbprozesse verwickelt ist). DafĂŒr wird erst eine sanfte Tönung in das Haar eingearbeitet. Dann kann der Friseur mit ein paar Highlights oder Paintings aus verschiedenen dunklen Brauntönen ein wenig Bewegung ins Haar bringen. Zum Schluss wird noch ein Glossing auf die Haare gegeben, so glĂ€nzen sie besonders schön und bekommen eine Extraportion Pflege. Â

Die schönsten Root Beer-Töne findet man natĂŒrlich auch bei Instagram:

