RTL-Moderatorin zeigt sich offenherzig mit Achselhaaren

Back to nature - ein haariger Trend ist zurück

Im Moment scheint es einen großen Beauty-Trend hinsichtlich Körperbehaarung zu geben. Promis wie Bella Thorne, Miley Cyrus, Michelle Rodríguez und Töchterchen von Madonna, Lourdes, zeigen sich so offenherzig wie möglich und legen auf ein Detail besonderen Wert: ihre Achseln. Dass diese nicht rasiert sind, scheint den Promi-Damen äußerst egal zu sein. Sie präsentieren mit Stolz auf Instagram und Co. ihre Körperbehaarung. Nun bekommen anscheinend auch die ersten deutschen Stars Gefallen an dem Nicht-Rasiertrend. Oder wie sollen wir den äußerst buschigen Auftritt von RTL-Moderatorin Sandra Kuhn bei ihrer Sendung „Explosiv“ vor ein paar Tagen verstehen?







Sandra Kuhn mit ordentlich viel Haar unter den Achseln

Der RTL-Star zeigt offenherzig, was sich alles unter ihren Achseln verbirgt. Aber reingelegt! Die Moderatorin hat natürlich nicht vergessen zum Rasierer zu greifen. Nein, ganz im Gegenteil! Die vollen Haare sind wie ein Toupet lediglich draufgeklebt und als kleiner Schmunzler gedacht gewesen. So wollte die „Explosiv“-Moderatorin die Debatte um Körperbehaarung noch mehr anheizen und zum Videobeitrag, der genau dieses Thema behandelt, hinleiten. So richtig abnehmen konnten wir es der schönen 35-Jährigen irgendwie auch nicht.

Auf Instagram hat Sandra sich auch noch einmal mit den aufgeklebten Achseln gezeigt. Unter dem Foto kommentiert sie: „Und noch ein letztes Bild aus der Reihe NATÜRLICHKEIT RULES. Was meint ihr?“.



Was meint ihr zum Trend zurück zur Natürlichkeit?

Ihre Follower sind zweigeteilter Meinung. Die meisten mögen Sandra lieber rasiert, doch einige finden den wilden Haarwuchs gar nicht so schräg. So schreibt ein Follower „Ich finde es gut“ und ein anderer meint, dass Sandra so hübsch wie immer sei. Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr es gut, wenn Frauen ihre Haare unter den Achseln sprießen lassen, oder geht das gar nicht?