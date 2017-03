Smokey Blond: Die neue Trendhaarfarbe auf Pinterest

Alle lieben Smokey Blond!

Schon oft haben wir euch über die neuesten Beauty-Hypes auf Pinterest informiert. Denn wenn spezielle Looks besonders oft gepinnt werden, kann man daraus meist neue Beauty-Trends ableiten, die man kurz darauf auf der Straße oder an Promis wiederentdeckt. So dürften euch auch die beliebtesten Frisuren von Pinterest sehr bekannt vorkommen. Aktuell liegt der Beauty-Fokus auf Pinterest jedoch bei keiner Frisur - eine neue Haarfarbe hat es den Usern angetan! Ihr Name? "Smokey Blond".

Plötzlich scheinen alle Frauen Smokey Blond zu tragen. Die Farbe, die nicht mit "Granny Hair", also grauen Haarsträhnen, verwechselt werden sollte, ist eine Mischung aus Schwarz und Blond. Genauer gesagt, handelt es sich bei dem Farbton um eine Balayage-Variante, bei der das Haar matt aschblond gefärbt wird und anschließend einen leichten Graustich im Ombré-Look bekommt. Was ziemlich kompliziert klingt, scheint bei den deutschen Friseuren schon zum Alltag zu gehören. Denn die Kombination aus Blond, Grau und Balayage wird im Internet rauf und runter gepostet.

Ihr wollt diesen Trend sofort nachmachen? Die schönsten Looks und Inspirationen zu der neuen Pinterest-Haarfarbe haben wir euch natürlich zusammengestellt.

Smokey Blonde Hair: Das sind die schönsten Looks von Pinterest