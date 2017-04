Stufenschnitt: So schön ist die Trendfrisur für langes Haar! ♥︎

Der Trick bei diesem Schnitt: Gerade langes Haar wirkt manchmal ziemlich platt, und selbst Naturwellen hängen sich bis ins Nichtvorhandensein aus. Was gegen die Schwerkraft hilft? Stufen - am besten wie hier ab Schulterhöhe.



Für welche Haarqualität? Der Idealschnitt für Frauen mit viel Haar, es muss gar nicht mal dick sein.



Wer kann ihn gut tragen? Alle!



Wann geht's zum Nachschneiden? Alle zwölf Wochen bzw. immer, wenn das Haar zu splissen droht.



Der Stufenschnitt Wir feiern ihn. Weil er so wandelbar und herrlich dynamisch ist. Der Stufenschnitt lässt uns jünger wirken, bringt Bewegung auf den Kopf und lässt sich mit allen Haarlängen tragen. Lange Haare, mittellange, kurze, ein Schnitt mit Pony, Locken, Bob-Cut oder glatte Haare - jede Variante lässt sich stufen. Ob fedrige Wellen, voluminöse große Locken oder kurze Fransen - die Typfrage entscheidet. Entscheidend ist nicht nur die Haarstruktur, sondern auch die Gesichtsform. In unserem Special Welche Frisur passt zu mir? erklären wir euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr auf der Suche nach der perfekten Frisur seid. Grundsätzlich gilt: Stufenschnitt + Seitenscheitel macht fast alle glücklich.



Lange Haare durchgestuft Ein Stufenschnitt lässt lange Haare wesentlich lebendiger wirken, sie bekommen mehr Volumen und Locken hängen sich nicht so schnell aus. Der Stufenschnitt lässt sie mit jeder Bewegung leicht nach oben federn. Wer seine Locken verstärken will, lässt sich intensive und große Stufen hineinschneiden. Das Beste am Stufenschnitt: Wir können ihn in vielen verschiedenen Varianten stylen. Und weil einige kurze Strähnen gern ein Eigenleben entwickeln, wirken auch Hochsteckfrisuren nicht mehr streng, wenn kleine Härchen vorwitzig rausfallen. Der Stufenschnitt für die lange Mähne kommt auch bei den Stars gut an: Hollywood-Promis wie Drew Barrymore, Sandra Bullock, Julia Roberts, Cate Blanchett und Liv Tyler tragen ihre Mähnen abgestuft.



Total angesagt 2016 ist die Trendfrisur namens Swag. Gemeint ist damit ein Stufenschnitt mit Pony, wie ihn Stars wie Dakota Johnson oder Michelle Williams tragen. Die Ponypartie sollte dabei etwas üppiger ausfallen und zu den Seiten hin länger werden. Der Swag gehört ebenfalls zu den Allround-Frisuren, die jeder tragen kann (die Haarstruktur darf nur nicht zu fein sein). Selbst runde Gesichter, die den Pony dann einfach schräg tragen. Wichtiges Friseurgebot: Damit der Swag auf wirklich funktioniert, sollte er immer mit einem Messer oder einer Effilierschere geschnitten werden. Idealerweise im trockenen Haar, um den Fall der Strähnen unter Realbedingungen steuern zu können.



Auch kürzere Haarlängen sehen mit Stufen toll aus Aber auch kurze Haare sehen toll aus, wenn sie in verschiedene Haarlängen geschnitten werden. Wir haben in unserer Fotogalerie Kurzhaarfrisuren tolle Schnitte und Stylingideen für euch. Wenn die Seiten kurz sind und oben eine längere Tolle gelassen wird, bleiben mehr Variationsmöglichkeiten. Wir denken an die beneidenswerte Starfrisur von Robin Wright. Ein Pixie wirkt spannend, besonders wenn er in einer - oder mehreren - tollen Haarfarben coloriert wird. Mittellange Haare wirken frischer, wenn eine Stufe in der Mitte des Gesichts endet - das kann auch ein herauswachsender Pony sein (wir denken an die Frisur namens Gringe, die Alexa Chung quasi erfunden hat). Oder erinnern uns an Jennifer Greys legendären durchgestuften Lockenbob. Aber auch leicht angestufte Haarenden können den Spitzen gut tun und der Frisur eine neue Dynamik geben. Und wer seine Locken nicht so mag, lässt sich die Spitzen nur sanft anschneiden. Ihr sucht noch nach Inspirationen? Wir haben tolle Ideen für Frisuren für mittellange Haare - mit oder ohne Stufen.