Wenn du DAS jetzt machst, siehst du im Frühling super aus

Sensible Hauttypen reagierten auf die Bräune aus der Tube bisher oft mit Irritationen, andere wiederum wollen den Bräunungseffekt lieber schrittweise aufbauen, damit er natürlicher wirkt. Genau das versprechen diese zwei neuen Selbstbräuner:



Die "Sensitive Range" von St. Tropez (ab ca. 32 Euro) ist für sensible Haut und Allergikerinnen geeignet. Verwendet wurden dafür nur pflanzliche Inhaltsstoffe, die hypoallergen sind, also keine Allergien auslösen. Zudem ist ein patentierter Wirkstoff enthalten, der den typischen Selbstbräuner-Geruch vermeiden soll.



Wer den "Flash Bronzer Night Sun" für Gesicht und Körper von Lancôme (ca. 30 Euro) jeden Abend aufträgt, kann, so das Versprechen, schrittweise braun werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Selbstbräunern enthält die Creme weniger DHA - eine Art Traubenzucker, der auf der Haut mit Proteinen und Aminosäuren der Hornschicht reagiert und dadurch die Haut färbt. So bleibt der "Plötzlich braun über Nacht"-Effekt aus.



Extra-Tipp: Mit Selbstbräunern kann man manchen Körperstellen mehr Kontur verleihen und sie so schlanker schummeln. Trägt man etwa eine zweite Schicht auf die Oberschenkel-Innenseiten auf, werden sie dunkler, was optisch verschmälert. Funktioniert auch bei den Innenseiten der Oberarme und im Verlauf der Taille.