Achtung Kamera! Versteckte Fallen in Deos und Duschgels

Die Spionagegefahr – lauert sie wirklich auch bei uns?

Dass es Spy Cams gibt, die in Umkleidekabinen unbemerkt Frauen filmen, haben wir schon gehört. Wir berichteten bereits über einen Fall aus Florida (Bei diesem Kleiderhaken musst du die Polizei rufen!), bei dem die Kamera in einem Kleiderhaken versteckt war, der in mehreren Damentoiletten in Geschäften, auf Strand-WCs und in Parkanlagen installiert war.

Florida ist weit weg, dachten wir. Doch nun hat die Sat.1 Sendung "Akte 20.17" einen Fall aufgerollt, der in Warnemünde stattgefunden hat.

Vorsicht in Dusche und Sauna!

Spanner an der Ostsee: Die Freundinnen Anne-Marie und Lisa wollten sich einen Wellnesstag in einem Seebad gönnen. Als sie vor dem Saunagang zur Dusche gehen, fällt ihnen neben dem Duschgel eher zufällig ein kleines schwarzes Kästchen auf. Die Freundinnen erkennen schnell, dass sich darin eine Linse verbirgt. Aus Angst, jemand vom Seebad habe die Kamera aufgestellt, nehmen sie die Spy Cam erst einmal mit nach Hause – und entdecken 4 Stunden Filmmaterial aus der Dusche!

Aufmerksam hinschauen – linst da eine Kamera?

Gibt es ein organisiertes Spannernetz? Zumindest eine große Internet-Community. Die Spy Cams sind frei verkäuflich und lassen sich vollkommen unkontrolliert im Internet bestellen. Ein Experte zeigt der Sat.1-Akte-Redaktion, wie einfach sich eine Kamera im Deckel eines Deosprays verstecken lässt. Brisant, denn wir alle wissen, dass ein Duschgel oder ein Deospray in der Kabine eines Fitnessstudios oder Schwimmbads NULL auffallen. Spanner tauschen sich in Internetforen aus, posten dort Fotos und Videos der heimlich gefilmten Frauen. Gruselig ist besonders, wie einfach es den Tätern gemacht wird. Wehren kann man sich nur, indem man aufmerksam bleibt – und Fälle öffentlich macht…

Den Beitrag von Akte 20.17 kann man auf der Homepage des Senders ansehen.