Im Redaktions-Check: Der große Handcreme Test

Die Handcreme von Dr. Hauschka kommt wie alle Produkte der Naturkosmetikmarke ohne Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie Mineralöle und Parabene aus. Besonders auffällig an der Creme ist ihr Duft, der noch lange in der Nase hängen bleibt und an Wundklee und Bienenwachs erinnert. Beim Auftragen fühlt sich die Handcreme fettig und reichhaltig an. Dieser Eindruck vergeht allerdings sehr schnell, da die Creme sofort einzieht. Eignet sich auch für trockene Stellen an Ellenbogen oder Knöchel.

Einwirkzeit: circa 15 Sekunden

Preis: 50 ml, circa 13 Euro, über Douglas.de