Diese Frau warnt: Badet niemals in Kokosöl!

Kokosöl gilt in der Beauty-Welt als wahre Geheimwaffe. Ob fürs Gesicht gegen Akne, als Abschmink-Alternative bei hartnäckigem Make-up oder als Badezusatz für wunderbar geschmeidige Haut - wir alle haben Kokosöl wohl schon als Beauty-Helfer gebraucht. So auch die Userin Denshan, die auf der Internetplattform "Imgur" ihre schmerzlichen Erfahrungen mit dem Öl teilte und davor warnt, es undosiert einfach mit in die Wanne zu geben.

So schmerzhaft wurde das Kokosöl-Bad für diese Frau

Die Userin litt unter Kopfschmerzen und fühlte sich unwohl, weshalb sie beschloss, ein heißes Bad zu nehmen. Sie hatte schon oft davon gehört, dass Kokosöl eine positive Wirkungen auf den Körper habe, und gab eine ordentliche Portion davon mit ins Wasser. Doch als sie das Wasser ablaufen ließ und die Badewanne wieder verlassen wollte, bereute sie ihre Badesalz-Alternative.

Denn: Sie konnte nicht aufstehen. Nicht einmal herauskriechen. "Ich wollte nach dem Bad aufstehen, bin aber nur wie eine fettige Kartoffel auf dem Blech rumgerutscht", schrieb sie unter ihren Post. "Es gibt keine Reibung. Kein Griff. Nur ich ... in Öl eingelegt." Während sie sich nicht zu helfen wusste, dokumentierte sie diesen Moment für die sozialen Medien.

Sollte man in der Badewanne lieber keine Öle verwenden?

Generell gilt: Werden Öle in zu hoher Dosierung genutzt, können sie eine ganz schöne Sauerei anrichten und im schlimmsten Fall auch gefährlich werden, wenn man durch sie den Halt in der Dusche/Badewanne verliert. Deshalb unbedingt sparsam mit jeder öligen Substanz umgehen.

Wer ebenfalls zu viel davon gegriffen hat, kann dem Dilemma mit Wasser und Seife entkommen. Einfach Körper und Badewanne großzügig damit abspülen. So entkam übrigens auch Denshan dieser seltsamen Situation.