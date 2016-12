Die besten Beautytipps gegen Kater

Viel Wasser trinken

Logisch, der ultimative Tipp gegen Kater beginnt während der Party: Alkohol und Wasser im Wechsel trinken. Also: ein Drink und ein Glas Wasser. Und zwischendurch oder spätestens vorm Schlafengehen ein großes Glas Saft mit viel Antioxidanzien, also z. B. Karotten-, Cranberry- oder Orangensaft! Lecker ist auch Kokoswasser. Alkohol sorgt für reichlich freie Radikale, die den Körper über Nacht malträtieren, die Antioxidanzien fangen sie ab – und der Kater hat somit keine Chance.

Der Morgen danach: Ohne Concealer geht's nicht...

Undenkbar ist ein erster Januar ohne Concealer! Und zwar einer, der hochpigmentiert ist und Augenschatten zuverlässig abdeckt. Ganz wichtig dabei: Den Concealer nicht nur unter dem Auge, sondern auch im inneren Augenwinkel aufzutragen. Auf die Wangen kommt ein Hauch Rouge – in einer frischen Pink- oder Pfirsichnuance. Ganz wichtig: Alkohol trocknet die Haut aus – und die Lippen. Am Neujahrstag also Feuchtigkeitspflege für beide einplanen!

Grüner Tee repariert

Party machen auf hohen Schühchen und mit lustigem Hütchen und hemmungsloser Tanzerei rächen sich dann, wenn man mit dickem Kopf und mit dicken Klüsen wie Derrick alias Horst Tappert aufwacht. Eine Kanne grüner Tee leistet Regenerationsarbeit und bindet freie Radikale. Kombiniert mit einem langen Spaziergang an der frischen Luft ist das perfekt.

Ein heißes Bad

Alles, was belebt, muss jetzt ran. Unser Tipp deshalb: Giftstoffe ausschwitzen bei einem heißen Bad mit ätherischen Ölen. Zum Beispiel Energizing Badeöl mit Ingwer und Limette (von Primavera) oder ein selbst gemachter Badezusatz mit Zitrone, Pfefferminze und Olivenöl (tut ausgetrockneter Haut gut). Ein paar Spritzer Body Splash danach können wahre Wunder wirken. "Magnolia Splash" von Phyris legt sich wie taufrischer Nebel auf die Haut, befeuchtet sie und sorgt mit Magnolien-Duft für wesentlich bessere Laune.

Ätherische Öle halten wach

Geniale Erfindung: die Roll-on-Stifte mit ätherischen Ölen, zum Beispiel der "SOS Kopf" von Puressentiel. Der kleine Roll-on enthält neun verschiedene ätherische Öle. Damit über Schläfen und die verspannte Nackenmuskulatur rollern – wirkt erfrischend und macht wach.

Kühlpads gegen geschwollene Augen

Kopfschmerzen und geschwollene Augen nach einer langen Nacht? Beides lässt sich mit einer eisgekühlten Augenmaske (z. B. von Douglas) lindern: Die Kühlpads am besten schon vor dem Ausgehen im Eisfach deponieren, am nächsten Morgen dann nur noch auflegen, zurücklehnen – und weiterschlafen. Der berühmte Esslöffel aus dem Eisfach tut ebenfalls gut.

Viiiel Schlaf

Der hilft tatsächlich noch am besten. Leider macht Alkohol oft schlaflos und man wacht morgens dann doch früh auf – deshalb nachmittags noch mal ein Nickerchen auf dem Sofa einplanen. Seid heute einfach mal gnädig mit euch, faul sein ist erlaubt. Und denkt dran: Morgen ist alles wieder gut!