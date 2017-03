Birkenstock: Das Kultlabel launcht seine erste Kosmetik-Kollektion!

Classic & comfortable - our bestseller Gizeh! #BirkenstockClassic #Gizeh Ein Beitrag geteilt von Birkenstock (@birkenstock) am 11. Aug 2016 um 6:54 Uhr

Sie waren DIE Trendschuhe des vergangenen Sommers: die Öko-Schlappen von Birkenstock. Ob in klassischen Brauntönen oder angesagten Metallic-Farben - kaum ein Haushalt war vor den bequemen Tretern sicher. Nun bastelt das Traditionsunternehmen an einer ganz neuen Kollektion. Allerdings werden wir diese nach dem Launch nicht an den Füßen, sondern im Gesicht tragen. Denn: Birkenstock macht jetzt auch Beauty.

Das kann die erste Pflegelinie von Birkenstock

Wir mussten direkt zweimal hinsehen, als wir von der News hörten. Im Onlineshop des Kultlabels gibt es bereits die Kategorie "Kosmetik", die bald mit einer ganzen Reihe an Pflegeprodukten gefüllt sein wird. "Naturally Care" heißt die hauseigene Kosmetiklinie, die ab Herbst 2017 erhältlich sein wird. Diese besteht aus 5 Serien ("Natural Foot Care", "Natural Man", "Naturally Ageless", "Naturally Fresh", "Naturally Pure"), mit insgesamt 28 Produkten. Dadurch wird jede Zielgruppe optimal abgedeckt. Optisch sind die Produkte sehr stark an die berühmten Schuhe angelehnt. Genauer gesagt findet sich das Kork der Schuhe in der Verpackung der Fläschchen und Döschen wieder. Außerdem ist die Korkeiche ein wichtiger Inhaltsstoff der Pflegeserie. Dank des Extrakts der Rindenschicht sollen die Produkte die Haut besonders nachhaltig straffen und glätten. Ebenfalls enthalten sind botanisches Hyaluron, Arganöl, Aloe Vera und Avocadoöl.

Aus welchen Produkten besteht die Pflegelinie?

28 Produkte sind in der neuen Kollektion enthalten: Darunter eine Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, ein Fluid, eine Night-Cream, Augencreme, Hand- und Nagelcreme, Bodylotion, eine BB Cream und sogar Lippenpflege. Ab Herbst sind die Tuben und Tiegelchen erhältlich.