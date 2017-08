Cellulite - woher kommt sie eigentlich?

Jede kennt sie, keine will sie: Cellulite. Doch warum bekommen eigentlich fast ausschließlich Frauen die unschönen Dellen an Beinen, Po und Armen? Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Hautbeschaffenheit. Während das männliche Bindegewebe engmaschiger, fester und stärker miteinander verwoben ist, haben Frauen ein durchlässigeres und elastischeres Gewebe, das Fettzellen leichter den Weg an die Hautoberfläche ebnet. Frauen haben einfach mehr Fettdepots als Männer - um während Schwangerschaft und Stillzeit für die körperlichen Veränderungen bestens gerüstet zu sein. Und: Je mehr Fettzellen wir haben und je größer diese sind, umso deutlicher wird Cellulite sichtbar.

Anti-Cellulite-Tipps für straffere Haut

Ob man ein festes oder ein schlaffes Bindegewebe hat, ist leider vererbbar. Aber es gibt einiges, was wir tun können, um das Hautbild zu verbessern und die Ursachen für Cellulite ins Visier zu nehmen.



Viel Bewegung und Sport wie Schwimmen oder Radfahren sollten auf dem Hautstraffungs-Programm stehen, um die Durchblutung anzukurbeln und Muskeln aufzubauen, die wiederum Fett verbrennen. Ebenfalls empfehlenswert: eine gesunde Ernährung, die im Idealfall entwässernd wirkt und nicht belastet (z. B. Spargel, Kartoffeln, Fisch, Geflügel und gegartes Gemüse).

Koffein für eine straffere Haut?

Wechselduschen und Massagen regen die Durchblutung der kleinsten Blutgefäße an, ebenso eine professionell durchgeführte Lymphdrainage, die von Wasseransammlungen befreit. Anti-Cellulite-Cremes können helfen, die Haut zu glätten - die Cellulite ganz verschwinden lassen, können sie leider nicht.



Experten empfehlen koffeinhaltige Produkte, denn Koffein verstärkt die Durchblutung und greift die Fettzellen an - das bestätigen wissenschaftliche Studien. Vitamin A und Soja-Extrakte sollen die Kollagenbildung anregen und somit das Bindegewebe stärken.

Schummeln!

Produkte gegen Cellulite zaubern die Orangenhaut zwar nicht weg, pflegen aber die Oberfläche und täuschen somit straffe Haut vor. Wichtig ist immer die tägliche Massage der schlaffen Partien, denn die bewirkt eine bessere Durchblutung. Eine gute Idee sind Cremes mit Glanzpartikeln, die eine ebenmäßige Oberfläche vortäuschen. Auch mit Bräune aus der Tube könnt ihr optisch tricksen, denn gebräunte Beine sehen ebenmäßiger und fitter aus als kalkweiße. Hier sind unsere besten Tipps, wie ihr euch mit Selbstbräuner eine streifenfreie Bräune cremt.

Tipps für ein straffes Dekolleté

Unser Dekolleté freut sich immer über eine Extraportion Pflege. Denn hier ist unsere Haut besonders dünn, schließlich besitzt sie an dieser Stelle nur wenig Fettgewebe, Talgdrüsen und Kollagenfasern. Die Folge: Die Haut trocknet schneller aus und verliert leichter an Spannkraft. Eine gute Wahl sind straffende Hals- und Dekolleté-Cremes (bzw. Packungen), die Pflanzenextrakte, Vitamine und Mineralien enthalten und ebenfalls in Kombination mit einer sanften Massage aufgetragen werden sollten. Sie helfen, die Zellerneuerung zu stimulieren. Braust euch öfter mal mit einem kalten Wasserstrahl ab. Das kostet zwar etwas Überwindung, regt jedoch die Durchblutung an. Ganz wichtig: Immer mit UV-Schutz in die Sonne gehen, der beugt Pigmentflecken und Falten vor. Wer feststellt, dass er beim Schlafen Knitterfalten am Dekolletee bekommt, kann einen speziellen Schlaf-BH gegen Falten anziehen – wir haben ihn mal ausprobiert. Außerdem haben wir noch mehr gute Tipps für ein tolles Dekolletee und schöne Brüste.

Tipps für einen straffen Bauch

Seien wir realistisch, hier hilft nur eins: Training. Versucht mal diese Übung, sie soll den gesamten Bauch straffen: Geh' in den Unterarmstütz und stelle die Fußspitzen auf, so dass der Körper eine möglichst gerade Linie parallel zum Boden bildet. Die Schultern weg von den Ohren nach unten und den Bauchnabel nach innen ziehen. Jetzt das linke Bein heben, etwa 3 Sekunden lang halten und wieder senken. Seitenwechsel. 5-mal pro Seite.



Bauch-weg für Anfängerinnen: Versuche, die Ausgangsposition etwa drei Sekunden lang zu halten, ohne die Füße anzuheben. Dann die Knie absetzen und eine kurze Pause machen. 5-mal wiederholen.

Welche Produkte können bei Cellulite helfen?

Einfach eincremen und weg? Das funktioniert bei Cellulite leider nicht. Aber wir stellen euch ein paar Produkte vor, die in Verbindung mit einer intensiven täglichen Massage die Haut straffer machen können.