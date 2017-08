Cola als Selbstbräuner? DAS ist der gefährlichste Sommer-Trend

Allein beim Namen St. Tropez kommt jedem die kleine französische Provinz in den Sinn, in der Prominente aus aller Welt alljährlich ihre Sommermonate verbringen. Für alle, die sich das Gefühl von Sommer, Strand und Meer auch in die eigenen vier Wände holen wollen, bietet die Marke St. Tropez verschiedene Selbstbräuner an. So auch das "Luxe Dry Body Oil". Im Gegensatz zum Produkt von Lancôme richtet sich dieses Produkt schon an fortgeschrittene Selbstbräuner-Kenner. Die Textur ist sehr flüssig, was einen sicheren Umgang erfordert. Das Selbstbräunungsöl pflegt die Haut optimal und zieht schnell ein. Doch: Nach einer Nacht zeichneten sich auffällige Streifen ab. Selbstbräuner-Profis kommen mit der flüssigen Textur gut klar, für Einsteiger eignen sich Cremes und Lotions besser.



Selbstbräuner St. Tropez, über Douglas.de, 100 ml, ca. 35 Euro.