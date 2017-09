Im Test der Redaktion: Deos ohne Aluminiumsalze

Die kleine Dose kommt fast zu bescheiden daher für so einen Schatz. Alle Deos von We love the Planet enthalten Bienenwachs, Kokosöl und Maisstärkepulver, kombiniert mit verschiedenen geruchsspendenden Inhaltsstoffen. Die desodorierende Wirkung wird durch Natron erzeugt, das Gerüche natürlich neutralisieren kann – beim Auftragen allerdings ein kleines bisschen körnig ist. Die Deocreme lässt sich aber leicht auf die Achseln cremen und hinterlässt auf der Haut ein angenehmes und pflegendes Gefühl. Wie lange hält das Cremedeo ohne Aluminiumsalze? Tatsächlich den GANZEN Tag. Schnuppertest vorm Zubettgehen: Alles immer noch frisch mit einem zarten Orangenaroma. Richtig klasse und 12 Euro sind absolut okay für ein naturkosmetisches Produkt, das so überzeugt.

We love the Planet, Deodorant, in 5 verschiedenen Duftrichtungen, ca. 12 Euro über welovetheplanet.