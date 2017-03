Puste ausgegangen? Die 10 besten Tipps zur Motivation

Ja, das hilft uns tatsächlich, unserem Ziel sehr viel näher zu kommen. Die Bilder erschaffen in unserem Kopf deine "Realität", die bei der Zielerfüllung eine zentrale Rolle spielt. Allerdings kommt es beim Visualisieren nicht so sehr auf das Bild selbst an, sondern viel mehr auf das Gefühl, das wir während der Visualisierung empfinden. Das Gehirn kann in diesen Momenten nicht richtig unterscheiden, ob die Vorstellung wirklich real oder nur fiktiv ist – also sollte die Visualisierung so konkret wie möglich sein. Alle Sinne nutzen – wie riecht etwas, wie fühlt es sich an etc.