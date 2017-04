dm, Müller, Rossmann – wer ist am besten?

Drogerien im Test – wer gewinnt? dm, Müller oder Rossmann?

Es geht um Milliardenumsätze. dm, Müller und Rossmann buhlen um die Kunden. Mit Dauertiefpreisen und eigenen Labels. Alle Drogerieketten haben inzwischen ihre eigenen Marken. Die den großen Namen im Beautyregal ordentlich zusetzen. Aber auch untereinander stehen die Ketten in starker Konkurrenz. Jeder will der günstigste Anbieter sein und kämpft um das sauberste Image. Das ZDF hat nun in seiner Reihe ZDFzeit einen – leider recht subjektiven – Test veröffentlicht und die Eigenmarken der Drogeriemärkte genauer unter die Lupe genommen. Im Fokus: Windeln, Diätdrinks, Shampoo und Spülmittel. Die werden jeweils von kleinen Testgruppen ausprobiert, was das Ganze insgesamt wenig repräsentativ wirken lässt.

Wer gewinnt den Preiskampf?

Das ZDF hat in allen drei Drogeriemärkten Einkaufskörbchen gepackt. Inhalt: alles, was eine Durchschnittsfamilie in der Woche so braucht. Deo, Windeln, Anti-Aging-Cremes, Zahnbürsten, Spülmittel etc., insgesamt 13 Teile. Es folgte zunächst eine Umfrage unter Passanten: Welcher Drogeriemarkt mag wohl der günstigste sein? Gefühlte Wahrheit der Befragten: Müller sei am teuersten. Reales Ergebnis: Das Gegenteil ist der Fall. Müller war am günstigsten, Rossmann eroberte das Mittelfeld und dm war am teuersten im Körbchenvergleich.

dm steht mit sieben Milliarden Euro Jahresumsatz an der Spitze.

Windeln im Check: Babylove gegen Babydream gegen Beauty Baby

Welche der Eigenmarken schneidet im Babypopo-Test am besten ab? Eine Woche Wickeltest und die Mütter waren sich einig: Die Rossmann-Eigenmarke Babydream hält weniger dicht und sondert nach einiger Zeit merkwürdige Krümelchen ab. Und auch Müllers Beauty Baby stieß nicht auf Begeisterung in Sachen Nässeschutz. Die dm-Marke Babylove (gibt's auch bei Budnikowski) gefiel den Testmüttern am besten. Alle Marken wurden im Labor noch einmal auf Schadstoffe getestet. Urteil des ZDF: Alle sind chemisch unbedenklich.

Rossmann zählt mit 2055 die meisten Filialen.

Shampoo im Test: Drei Wochen schäumen und die Friseurin spricht ihr Urteil

Alverde von dm, Terra Naturi von Müller, Alterra von Rossmann und ein Weleda-Shampoo werden von vier Bundesligaspielerinnen einer Hamburger Wasserballmannschaft getestet. Vom Rossmann-Shampoo juckt der Probandin die Kopfhaut. Weleda macht das Haar matschig und die Spitzen trocken. dm-Shampoo ist "ganz okay" – laut Urteil einer Friseurin. Müllers Terra Naturi macht einen guten Job – und hat sogar die Schuppenflechte der Testerin Hanna beruhigt.

Jetzt wird gespült: Wer ist am saubersten?

Im Test der "Handspülprofis": Blink von Müller, denk mit von dm und domol von Rossmann. Das Ergebnis: Domol ist am hautfreundlichsten und enthält am wenigsten Duftstoffe. Blink bekämpft eingebrannten Schmutz am besten, verändert aber den pH-Wert der Haut negativ. Denk mit ist am ergiebigsten. Jetzt darf der Zuschauer selbst entscheiden, was ihm am wichtigsten ist…



Genauso unentschieden geht's im Punkt Service weiter. Alle tauschen alles um: Sowohl Artikel ohne Bon als auch aufgerissene Produkte mit Kassenzettel.

Am Ende der Sendung wird dm als Sieger gekürt, gefolgt von Rossmann, auf Platz 3 Müller

Warum genau und wie es dazu kam? Da fällt das ZDF leider durch. Subjektive Testurteile, willkürliche Laborchecks und eine krampfartige Fixierung auf die Ausgangsfrage, die sich wohl objektiv nicht so einfach klären lässt…