Dr. Pimple Popper & Co.: Warum Hautunreinheiten jetzt Internet-Stars sind 💁🏼

Pimplepoppen? Habe ich richtig geh├Ârt, Dr. Martina Hund hat mir einen Termin zum Pimplepoppen vorgeschlagen? Ich wollte eigentlich in der Praxis vorstellig werden, damit meine Haut gr├╝ndlich bis in die letzte Pore von Talg und sonstigen Verstopfungen gereinigt wird. Selber an sich herumdr├╝cken soll man ja nicht. Aber ob pimplegepoppt werden eine ad├Ąquate Alternative ist?

Ich schweige das Telefon skeptisch an. "Sagt dir wohl nichts?", fragt meine Der┬şmatologin am anderen Ende am├╝siert. "Ist total hip. Google mal!" Das mache ich und finde eine Lady, die sich "Dr. Pimple Popper" nennt, was so viel wie "Dr. Pickel├Âffner" hei├čt, im richtigen Leben Dr. Sarah Lee, Haut├Ąrztin aus Kalifornien. Ihre Spezialit├Ąt: das Beseitigen von Haut┬şunerfreulichkeiten. Was auch immer sich in den Poren ihrer Patienten angesammelt hat: Dr. Lee nimmt sich aller Inhalte an - ihr Youtube-┬şKanal ist voller Filmchen mit Druck-┬şErzeugnissen organischer Art.

Titel wie "Die Mitesser-Goldmine" verdeutlichen, wohin die Reise geht.

Rund zwei Millionen Abonnenten begeistern sich f├╝r Werke wie "Einer kam sauber raus", "Die R├╝ckkehr der Po┬ş-Zyste" oder "Die Mitesser-┬şGoldmine". Ernsthaft. Es existieren ├╝ber 200 solcher Splatter┬ş-Movies, bei denen Talg und anderer K├Ârperschmodder z├Ąh heraus┬ş wurstelt - oder eruptiv gegen Mundschutz und Schutzbrille spritzt. Bei allem, was da hochkommt, kann es einem wirklich hochkommen. Findet auch Kirstine Fratz, Mitinhaberin der Trend┬ş-Agentur "Zeitgeist", an die ich eine Mail mit Bitte um Einsch├Ątzung des Pimple-┬şPop┬ş-Ph├Ąnomens geschickt habe. Samt Youtube-┬şLink. Die Hamburger Kulturwissenschaftlerin ist ebenso angewi┬şdert, ├╝berrascht und interessiert wie ich. "Habe mir die Videos durch gespreizte Finger angeschaut wie einen Horrorfilm", schreibt sie und wagt eine erste Diagnose: "Pimplepopping ist eine direkte und vollst├Ąndige Beseitigung von etwas, das weg muss, und damit irgendwie befriedigend."

Ein Beispiel-Video seht ihr hier:

Tats├Ąchlich f├╝hren viele Wege nach "Pore frei!"

Kirstine Fratz will diese These n├Ąher mit ihren Studenten analysieren; sie ist als Dozentin an der Hamburger Design Factory engagiert, Fachgebiet "Trend Research". Und Trend ist das Thema alle┬ş mal - dazu absolut massentauglich. Jeder kann mitreden, ┬şmachen, ┬şfilmen. Nicht nur theoretisch, wie mir Dr. Hund in ihrer Berliner Praxis erkl├Ąrt: "Unsere Poren sind wie kleine R├Âhren, die bis in die Unterhaut reichen, von innen mit Oberhaut ausgekleidet. So wie die Haut an der Oberfl├Ąche abschilfert, so schilfert sie auch in den Poren ab. Bestenfalls kommen die abgestorbenen Zellen an die Oberfl├Ąche, schlimmstenfalls verstopfen sie den Kanal. Wird dann viel Talg produziert, entsteht ein Pfropf aus Zellresten und Talg, sichtbar als Mitesser." Die seien nicht krankhaft, stellt sie klar. "Aber durchs Ausreinigen strahlt die Haut mehr. Zudem k├Ânnen sich in einer verstopften Pore Bakterien vermehren. Sie ern├Ąhren sich von Talg und Hautsch├╝ppchen und scheiden saure Verdauungsprodukte aus - auch um Entz├╝ndungen und Pickelbildung vorzubeugen, sollten Mitesser behandelt werden."

Verstehe. Es w├Ąre wirklich zu unbefriedigend, die Dinger einfach in Ruhe zu lassen. Ich erfahre weiter, dass es geschlossene und offene Mitesser gibt. Die geschlossenen zeigen sich als kleines wei├čes K├╝gelchen, sichtbar, wenn man die Haut leicht auseinanderzieht, und lassen sich nicht ohne Weiteres entfernen, da sie von Haut bedeckt sind. Die offenen erkennt man am dunklen Kopf - sie kommen leichter raus. Und spektakul├Ąrer, wie wir dank "Dr. Pimple Popper"-Filmen wissen. Zu Hause kann man das mit allerlei Hilfsmitteln forcieren, darunter elektrische oder mechanische Minisauger, die per Vakuum die Poren zur Freigabe zwingen; Masken, die auf dem Gesicht trocknen und beim Abziehen den Dreck aus den Poren mitnehmen sollen; Strips mit demselben Effekt zum Aufkleben und Abziehen. Originell finde ich einen sich selbst erw├Ąrmenden Balsam aus Korea, der die Haut weich machen und sie nach dem Verdr├╝cken mit Ei-Extrakt beruhigen soll. Was das auch immer bringen mag.

Ein Beitrag geteilt von Sandra Lee, MD Dermatology (@drpimplepopper) am 27. Sep 2017 um 10:05 Uhr

Fett weg! Wer Pickel ausdr├╝ckt, muss auf Hygiene achten. Sonst kann sich die Haut entz├╝nden.



Eher traditionell, aber nicht minder popul├Ąr: das Gesicht ├╝ber einem Dampfbad soften und dann professionelles Werkzeug ansetzen - Mitesser-Extraktoren aus Metall gibt es in vielen Online-Shops und Parf├╝merien schon f├╝r wenige Euro. An dieser Stelle runzelt Dermatologin Hund die Stirn und blickt streng ├╝ber die randlose Brille. "Hmm. So ein Vorgehen h├Ârt der Hautarzt ungern. Danach kann es zu Narben, bleibenden Quetschmarken, Pigmentverschiebungen und Entz├╝ndungen kommen, das passiert sogar sehr oft", sagt sie. "Grunds├Ątzlich sollte man oberhalb der Lippe nie im Gesicht herumquetschen. Es besteht das Risiko einer bakteriellen Infektion, die ├╝ber Nerven-, Lymph- und Blutgef├Ą├če bis ins Hirn vordringen kann."

Oh! My! God! Wie man im Mutterland der Pimplepopper jetzt kreischen w├╝rde. Das sind ja krasse Aussichten: Pflegefall durch Pflegeanfall! "So weit kommt es eher sehr selten", beruhigt die Fachfrau, deren Pflicht und Anliegen es nun mal ist, bei jeder Behandlung stets auf alle erdenklichen Risiken hinzuweisen. "Aber wenn Furunkel in der oberen Gesichtsh├Ąlfte auftreten, ist das ein Befund zur station├Ąren Aufnahme f├╝r intraven├Âse Antibiotika und Anti-Thrombose-TherapieÔÇť.

Auch Dermatologen k├Ânnen dem Reinemachen etwas abgewinnen

Okay, verstanden. So weit lassen wir es nat├╝rlich gar nicht erst kommen - und wehren den Anf├Ąngen. Wie am besten, Frau Doktor? "Mit fruchts├Ąure- oder retinolhaltigen Pflegeserien, sie unterst├╝tzen die Haut bei der Abschilferung; Durch das Freir├Ąumen der Poren kann der Talg abflie├čen. Vorbeugen l├Ąsst sich auch mit Peelings, aber bitte nicht, wenn Pickelchen da sind! Deren Bakterien verteilen sich durch das Reiben erst recht. Dann besser erst R├╝cksprache mit dem Hautarzt halten." In schweren F├Ąllen verschreibe sie "Isotretinoin"-Tabletten, sagt Dr. Hund. Der Vitamin-A-Abk├Âmmling schilfere Hautzellen massiv ab und verringere gleichzeitig die Talgproduktion - und das nachhaltig nach Absetzen der Therapie. Ansonsten m├╝sse man dranbleiben, denn: "Die Pore geht ja durchs Ausdr├╝cken nicht weg, und die Haut erneuert sich rund um die Uhr. Es sammeln sich also wieder abgestorbene Sch├╝ppchen, sie treffen auf Talg, und es geht wieder von vorn los." Als sie mich verabschiedet, gesteht sie mit einem Schmunzeln: "Es ist ├╝brigens auch f├╝r Dermatologen befriedigend, Poren sauber zu machen - man sieht sofort Ergebnisse, konnte ohne langwierige Therapie etwas erledigen."

Auf Ekel folgt Erl├Âsung - alles wieder gut.

Ah! Das deckt sich mit der ersten Einsch├Ątzung von Trend-Expertin Kirstine Fratz. Sie hat inzwischen noch weitere Gedanken parat. "Ich pers├Ânlich habe mich gefragt, ob nicht das Ausma├č von Ekel, das wir bei diesen Bildern empfinden, signifikant daf├╝r ist, dass wir heute kaum noch etwas Ekeliges sehen? Unsere Wahrnehmung ist daran nicht mehr gew├Âhnt, sie wird herausgefordert, und das Gef├╝hl genie├čen wir irgendwie", schreibt sie in einer Mail nach der Session mit ihren Studenten - an der alle gro├čen Spa├č hatten.

Das Fazit: "Beim Anschauen dieser Videos gibt es eine gro├če emotionale Schleife: erst Ekel, dann intensives Nicht-Hinschauen-K├Ânnen und dann die Erl├Âsung - alles ist wieder in Ordnung. Der Weg dahin ist direkt und nachvollziehbar, das ist wohltuend in einer komplexen Welt, in der Ursache und Wirkung so vielschichtig geworden sind." Es einfach mal gut sein lassen: Das also steckt also hinter dem Ph├Ąnomen Pimplepoppen. Geschichten mit garantiertem Happy End! Ansehen werde ich mir das nicht, ansonsten bin ich dabei.