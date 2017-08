Ihr mögt eos? Dann werdet ihr DIESES neue Produkt lieben!

Wer kennt sie nicht? Die kleinen runden Lippenpflege-Bällchen von eos. Die sind in verschiedenen Farben, Duft- und Geschmacksrichtungen erhältlich und sorgten in ganz Deutschland für mächtig Wirbel. Doch so, wie wir sie bisher kannten, werden sie in Zukunft nicht mehr aussehen. Die klassischen Produkte verschwinden zwar nicht aus den Regalen, jedoch wird bald eine neue Produktserie des Unternehmens auf den Markt kommen. Und die macht optisch ganz schön was her.

eos Crystal Lip Balm - die neue Generation Lippenpflege

Wir kennen Lippenpflege im Allgemeinen als feste Textur, die meist Cremeweiß und wächsern daher kommt. Nicht so der neue Chrystal Lip Balm: Der sticht durch eine kristallklare Textur hervor, enthält kein Bienenwachs, stattdessen Rizinus-, Kokos-, Shea-, Avocado- und Sonnenblumenöl. Auch in der Optik gibt es Unterschiede. Nach dem runden Ball kommt nun die Sphere in Diamantenform.

Und so sieht er aus:

Wo kann man den Balsam für die Lippen kaufen?

Fans der Marke müssen sich leider noch ein bisschen gedulden. Erst im November 2017 kommt das Produkt in den Handel. Dann wird es in den Varianten Hibiscus, Peach und Vanilla für circa 7 Euro erhältlich sein.