Müde Haut und ein fahler Teint? Hier kommen die besten Tipps des Experten

Brigitte.de-Redakteurin Laura Lemm: Wenn man sich die aktuellen Temperaturen anschaut, stecken wir noch mitten im Winter. Doch schon jetzt träumen wir vom Frühling. Mit welchen Tipps holen wir unsere Gesichtshaut aus dem Winterschlaf und bereiten uns schon jetzt auf die neue Jahreszeit vor?

Dr. Jürgen Ellwanger: Unsere Haut wird in der Winterzeit starken Temperaturwechseln aus Kälte und trockener Heizungsluft ausgesetzt und dadurch stark beansprucht. Zur Auffrischung und Vitalisierung eignet sich im Frühjahr daher insbesondere ein Peeling. Dabei werden überschüssige Verhornungen, trockene Schüppchen und Unreinheiten sanft entfernt. Außerdem werden so Stoffwechselprozesse und die Durchblutung der Haut angeregt. Der Teint wird sichtbar rosiger, frischer und strahlender.

Viele Frauen sagen selbst, dass sie nach einem langen Winter unter einem fahlen Gesichtston leiden. Was kann man neben einem Peeling noch tun, damit der Teint wieder strahlt?

Zusätzlich kann man mit geeigneten Masken die Haut mit einer Extraportion an Feuchtigkeit und Wirkstoffen versorgen, um perfekt in den Frühling zu starten. Außerdem sollte man bei der täglichen Pflege darauf achten, Produkte mit geringerem Lipidgehalt wie z.B. Lotionen oder Fluids zu verwenden, da die körpereigene Talgproduktion durch Zunahme des Hautstoffwechsels im Frühjahr wieder gesteigert ist. Besonders eigenen sich hier hydratisierende Produkte mit Hyaluronsäure oder Urea.

Peelings gelten als Wunderwaffe für ein verbessertes Hautbild. Trotzdem gibt es immer wieder Vorbehalte, da Peelings sensible Haut austrocknen können. Warum ist es trotzdem sinnvoll, nicht darauf zu verzichten?

Peelings sorgen für eine Anregung des Hautstoffwechsels und damit für eine Vitalisierung der Haut. Es kommt zu einer Zunahme des Anteils an frischen und gesunden Hautzellen, sowie einem Abschilfern von ausgetrockneten Zellen und Hautschüppchen. Gelegentlich sichtbare Austrocknung oder Irritationen nach Peelings sind bei passender Auswahl des Peelings durch einen Experten lediglich ein vorübergehender Effekt. Zu guter Letzt bleiben ein vitaleres und feineres Hautbild.

Was ist der Unterschied zwischen chemischen Peelings, Enzym-Peelings und einem Peeling auf Fruchtsäure-Basis?

Bei chemischen Peelings werden unterschiedliche Säuren in verschiedenen Konzentrationen verwendet. Sie werden in der Regel nach Beratung durch einen Dermatologen durchgeführt. Fruchtsäure-Peelings tragen Teile der oberen Hautschichten ab und regen die Kollagen-Bildung in tieferen Hautschichten an. Feine Fältchen lassen sich so mindern, Pigmentunregelmäßigkeiten verbessern, die Größe der Poren verfeinern und Hautunreinheiten reduzieren.

Bei Enzym-Peelings werden durch Eiweißspaltung abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche gelockert, wodurch diese überschüssigen Schüppchen entfernt werden können. Somit kann eine Hautbildverbesserung und eine Verfeinerung der Haut Oberfläche erreicht werden. Die Stimulation von Bindegewebe und Durchblutung fehlt allerdings.

'Visionnaire Crescendo' aus dem Hause Lancôme ist ebenfalls ein Peeling UND eine absolute Neuheit im Beauty-Markt. Was ist das Besondere an diesem Produkt und warum nennt ihr es auch "das Intervall-Training für die Haut"?

Visionnaire Crescendo ist die Innovation im Bereich Skincare. Das auf den Erkenntnissen von Dermatologen basierende Produkt ist ein flüssiges Peeling, dass aus zwei Phasen mit progressiver Intensität besteht. Über einen Zeitraum von 28 Nächten wird das Peeling angewendet und muss genau wie andere Hautpflege-Produkte nicht abgewaschen werden. Das Ergebnis ist eine effektive Verwandlung der Haut: ein ebenmäßiger Teint, zurückerlangte Strahlkraft, verfeinerte Poren, weniger ausgeprägte Falten und feine Linien – oder anders ausgedrückt: eine erfolgreiche Korrektur der ersten Zeichen der Veränderung.

Bei der Entwicklung von Visionnaire Crescendo haben wir uns von dem sogenannten High-Intensity Interval Training (HIIT) inspirieren lassen, bei dem sich hochintensive Trainingsphasen mit Ruhephasen abwechseln. So wurden aus Erkenntnissen der Dermatologie (progressives Peeling) und dem Sport (HIIT) ein neues und exklusives Konzept, bekannt als Skin Intensity Interval Training oder auch SIIT™, bei dem sich hochintensive Phasen der Hautzellenerneuerung mit den Ruhephasen der Haut abwechseln.

LANCÔME Visionnaire Crescendo™ Zwei-Phasen-Nacht-Kur

Warum sollte Visionnaire Crescendo täglich und über mehrere Wochen angewendet werden? Bei anderen Peelings wird davon meist abgeraten.

Visionnaire Crescendo™ besteht aus zwei sich ergänzenden Flüssigformeln. Phase 1 dauert 14 Nächte und ist vergleichbar mit einer Ausdauerphase. In dieser Phase hat das Peeling eine niedrige Intensität und dient zur Vorbereitung der Haut. Oberflächliche Schichten abgestorbener Zellen werden entfernt und die Zellerneuerung wird anregt. Danach ist die Hautoberfläche geglättet und der Teint ist ebenmäßiger und strahlender. Phase 2 dauert weitere 14 Nächte und entspricht der Intensivierungsphase. Auf dieser Stufe wird die Hautstruktur tiefgreifend verbessert und regeneriert. Durch die Kombination der Säuren in der Formel wird die Hautoberfläche geglättet; die Poren werden verfeinert, der Teint wird ebenmäßiger, die Hautregeneration wird angeregt und Falten und feine Linien werden gemildert.

Durch die innovative Zwei-Phasen Formel und die Anwendung über Nacht wird die Haut damit schonend gepeelt und kann daher über einen Zeitraum von insgesamt 28 Tagen angewendet werden.

Gibt es spezielle Dinge die man bei der Anwendung beachten sollte, z.B. das Vermeiden von UV-Strahlung?

Visionnaire Crescendo wird abends nach der Reinigung auf die Haut aufgetragen. Danach wird die gewohnte Nachtpflege genutzt. Während der Verwendung von Visionnaire Crescendo ist es wichtig, die Haut tagsüber mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens LSF 15 zu schützen. Ideal ist dafür die neue Tagespflege von Visionnaire mit LSF 20. Da die Hautzellenerneuerung durch das Peeling angeregt wird, ist die Haut empfindlicher als sonst. Die Anwendung des Produktes eignet sich daher besonders in den Wintermonaten oder zu Jahresbeginn, da hier die UV-Einstrahlung geringer ist.

Wie oft sollte ein solches Peeling wiederholt werden?

Für optimale Ergebnisse kann Visionnaire Crescendo™ bis zu sechsmal pro Jahr angewendet werden, solange die Haut zwischen den Behandlungen mindestens einen Monat Regenerationszeit erhält. Wie schon erwähnt empfehlen sich hier vor allem die Wintermonate und der Jahresbeginn, da hier die UV-Strahlung geringer ist.

Abgesehen von der Gesichtspflege: Was kann man sonst noch im Alltag tun um das Hautbild zu verbessern?

Im Allgemeinen sollte man auf eine gute Versorgung der Haut mit sämtlichen Nährstoffen, Vitamine wie z.B. C und E, Spurenelemente wie z.B. Zink, achten. Daneben braucht unsere Haut vor allem Feuchtigkeit von innen - viel trinken! - und durch Pflege z.B. in Form von Hyaluronsäurehaltigen Pflegeprodukten. Ein gesunder Lebenswandel mit ausreichender Bewegung, frischer Luft und Reduzierung von schädlichen Stoffen wie Rauchen oder Alkohol sind zwar bekannt, bleiben aber dennoch stets aktuell und unabdingbar.

Welche Umwelteinflüsse im Alltag schaden unserer Haut am meisten und wie schützen wir uns davor?

Die wichtigsten schädigenden Einflüsse in unserem Alltag sind UV-Strahlen. Dem entsprechend ist es besonders im Frühling und Sommer wichtig auf einen ausreichenden Sonnenschutz der Haut zu achten. Durch passende Sonnenschutzprodukte oder Tagespflegeprodukte mit integriertem Lichtschutz kann die Haut wirksam vor zu hohen Strahlenbelastungen geschützt und damit auch die Hautalterung gebremst werden.

Daneben sind auch Feinstaubbelastungen durch Umweltverschmutzung belastend für unsere Haut. Solche Mikropartikel sorgen für Irritationen, Unreinheiten und Hautalterung. Durch eine regelmäßige effektive Reinigung - z.B. mit Clarisonic-Reinigungsbürsten - können auch feinste Umweltstäube von der Haut entfernt und solche Schädigungen vermieden werden.