Füße richtig pflegen - die 10 besten Tipps

Wer seine Füße richtig pflegen will, beginnt am besten mit einem entspannenden Fußbad. Wichtig: Das Wasser sollte nicht zu heiß, am besten lauwarm sein. Badezusätze und Fußbäder mit rückfettenden Ölen oder Kräutern beleben, raue Stellen werden geschmeidig und abgestorbene Hautzellen lassen sich leichter entfernen. Nach dem Bad Füße gründlich abtrocknen, auch zwischen den Zehen, so hat Fußpilz keine Chance. Mit Peelings, die Meersalz, milde Fruchtsäuren oder fein gemahlenen Bimsstein enthalten, lassen sich leichte Verhornungen und überschüssige Nagelhaut sanft wegmassieren. Starker Hornhaut solltet ihr mit einem Bimsstein oder einer Hornhautpfeile zu Leibe rücken.



Tipp: Vorher spezielle Hornhaut-Entferner-Cremes oder Masken auftragen. Die lösen die Hornhaut sanft auf, sodass sie sich besser entfernen lässt. Vorsicht bei Hornhauthobeln: Damit kann tieferliegendes Gewebe verletzt werden.