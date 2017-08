Fußcreme im Test – welche tut den Füßen am besten?

Nici Krüger (30), Kauffrau im Einzelhandel, testete "soxx plus" (Packung mit 4 Paar Socken, ca. 5 Euro):



"Durch meinen Job muss ich viel stehen – nach einem langen Arbeitstag sind meine Füße daher manchmal ganz schön strapaziert.



Da wäre es natürlich super praktisch, wenn ich meine Füße während der Arbeit pflegen könnte. Deshalb habe ich die 'soxx plus' getestet. Ich habe sie an drei Tagen verwendet – mal nur drei Stunden, an einem Tag sogar knapp zwölf Stunden lang. Die Füßlinge sind angenehm parfümiert und fühlen sich beim ersten Anziehen wie normale Füßlinge an. Doch obwohl die angegebene Größe auf der Packung mit meiner Schuhgröße übereinstimmte, waren die Socken viel zu lang geschnitten und haben daher überhaupt nicht gehalten. Ich habe versucht, sie nur so im Schuh zu tragen und mit einer Socke drüber – doch selbst dann sind sie verrutscht. Vielleicht konnte ich deshalb auch keine Pflegewirkung feststellen..."