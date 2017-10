10 unter 10: Diese Gesichtsmasken sind die besten!

1. Sheetmaske von Starskin

So was von praktisch! Die Sheetmaske "Hydraten Coconut Bio-Cellulose Second Skin Face Mask" von Starskin einfach aufs Gesicht auflegen, 10 Minuten einwirken lassen und abnehmen. Das überschüssige Produkt darf einmassiert werden. Hier für ca. 10 Euro.

2. Reisemaske von Caudalie

Für die Reise und zum Kennenlernen ist die 15 ml-Probiergröße von Caudalie optimal. Die "Instant Detox Mask" lässt den Teint strahlen und beseitigt in nur zehn Minuten Hautunreinheiten. Hier für ca. 5 Euro.

3. Kultmaske von Sephora

Was für Jubelschreie gab es, als klar wurde, dass es Sephora nun auch in Deutschland gibt (zum Beispiel bei Kaufhof)! Jetzt können wir die Produkte jederzeit shoppen und müssen keine Hamstereinkäufe mehr bei Auslandsreisen tätigen. Unser Liebling? Die Lippenmaske "Shea Lip Mask" hier für knapp 3 Euro.

4. Fruchtiges von Kokostar

Was fürs Auge: In Form von Orangen-, Melonen- oder Gurkenscheiben kommen diese kleinen Sheetmasken daher, die gezielt auf die Augenlider oder andere Stellen aufgetragen werden können. 2 x 6 in Serum getränkte "Slice Mask Sheets" von Kokostar, hier ca. 4 Euro.

5. Masken-Shots von Korres

So süß! Die kleinen Shots fürs Gesicht kann man überall hin mitnehmen und zaubern im Nu einen schönen Teint. "Beauty Shots" von Korres, 18 ml hier für ca. 5 Euro.

6. Saftmaske von Garnier

Peelt und verfeinert die Haut gleichzeitig. Die "Juicy Mask" von Garnier Skinactive lässt die Haut strahlen und kostet nur 75 Cent. Hier zu kaufen.

7. Anti-Aging bei Lavera

Ein kleines Straffungsprogramm bietet die "Anti-Falten"-Maske von Lavera. Großzügig aufs Gesicht auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. Die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Praktisch: Die 2 x 5 ml Sachets. Hier für ca. 1,50 Euro.

8. Buntes von Lush

Darf man sogar abschlecken! Die vegane Gesichtsmaske mit Grapefruit und Zitronensaft macht dank der Farbe nicht nur gute Laune, sie schmeckt auch fruchtig. "Don't Look at me" von Lush, hier ca. 10 Euro.

9. "Multi Masking" bei Schaebens

"Multi Masking" ist einer der Hautpflege-Trends der Saison. Dabei werden auf die verschiedenen Gesichtszonen unterschiedliche Sheetmasken gelegt - je nach Bedürfnis der Haut. Bei Schaebens gibt es sie gleich im Dreier-Pack zu kaufen. Hier für ca. 1,50 Euro.

10. Die Günstige von Balea

Tropisch geht es bei Balea zu: Die Eigenmarke von dm hat eine "Tropical Dream Maske" mit Kokoswasser und Ananas-Extrakt als limitierte Edition herausgebracht. Also schnell testen! Hier für ca. 40 Cent.

Wir haben verschiedene Sheetmasken dem Redaktionstest unterzogen. Unsere Ergebnisse seht ihr hier: