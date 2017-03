Dieses Hautpflege-Ritual lieben wir laut Google am allermeisten!

Mehrmals im Jahr schaut sich Google die Trends in Sachen Beauty und Mode an und filtert heraus, was gerade angesagt ist. Nun hat die Suchmaschine untersucht, nach welchen Hautpflege-Trends am häufigsten gesucht wird. Wir haben die wichtigsten Ergebnisse des Berichts für euch zusammengefasst:

Am liebsten benutzen wir dieses Pflege-Produkt!

Das höchste Suchvolumen bei Google hatten in den vergangenen Wochen Gesichtsmasken. Sowohl in Europa, in den USA und in Japan wurde am häufigsten nach diesem Pflege-Produkt gesucht.

Ob Vliesmasken, selbst gemachte Feuchtigkeitsmasken oder Peel-Off-Masken – die Nutzerinnen waren an den unterschiedlichsten Varianten interessiert. Dabei haben die meisten offenbar ein Hautproblem gemeinsam: Egal, ob Amerikaner, Franzosen oder Japaner - viele leiden unter Akne und Mitessern und wollen mithilfe einer Maske Abhilfe schaffen.

Auffällig ist das hohe Suchvolumen bei Peel-Off-Masken, die verstopfte Poren öffnen sollen. Bereits in den letzten Jahren schwappte der Masken-Trend aus Korea zu uns herüber. Immer mehr Beauty-Marken setzen auf das entspannende Beauty-Ritual.

Wir haben euch die schönsten Gesichtsmasken zusammengestellt:

Ihr wollt euch eine Maske lieber selber zusammen mischen? Hier gibt es fünf geniale Rezepte zum Selbermachen: