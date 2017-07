Wetten, ihr habt eure Haare immer falsch gewaschen?

Klar, es riecht so gut und schäumt so schön ... aber Kopfhaut und Haare benötigen keine Schaum-Invasion, um sauber zu werden. Am besten gibt man einen Klacks Shampoo in die Handflächen und schäumt es auf, bevor man es aufträgt. So spart man sich das strapaziöse Aufschäumen in den Haaren. Experten schwören übrigens darauf, die Haare nur kurz zu waschen und doppelt so lange mit lauwarmem Wasser auszuspülen. Reinigt genauso gut und schont die Haastruktur.