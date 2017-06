Couperose - welche Creme kann ich benutzen?

Eine Haut, die unter Couperose leidet, braucht spezielle Pflege. Sie soll die Haut beruhigen und stärken, so dass Reizungen minimiert werden. Ätherische Öle, Alkohol, Fett sind dabei kontraproduktiv. Wichtig ist, dass die (oft trockene) Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Mit 54% Thermalwasser will die Intensivpflegecreme von Avène beruhigen, Mäusedorn-Extrakt soll die Gefäße stärken und abschwellend wirken. Entscheidendes Kriterium für Couperose-Creme: Sie kommt ohne Parabene und ohne Duftstoffe aus. Öl-in-Wasser-Emulsionen tun empfindlicher Haut gut, Wassermoleküle umschließen die Fettmoleküle, so dass die Emulsion ohne zu fetten einziehen kann. Eine längere Anwendung wird empfohlen (mindestens 3 Monate).



Eau Thermale Avène Antirougeurs Fort, 30 ml, ca. 22,50 Euro