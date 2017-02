Aufgedeckt: DAS ist Herzogin Kates Beauty-Trick für schöne Haut

Braune Traummähne, immer ein perfektes Make-up und makellose Haut: So kennen wir Herzogin Kate. Und wir haben uns wohl alle schon mal gefragt, wie sie das nur macht, immer so strahlend schön auszusehen. Denn natürlich hat sie die besten Visagisten und Make-up-Artists an ihrer Seite. Doch auch ohne viele Schichten Make-up sieht die Haut der Herzogin von Cambridge immer makellos aus. Da muss es doch ein Geheimnis geben. Und siehe da, eine Vertraute der 35-Jährigen lüftete kürzlich ihren Beauty-Trick.

Schokomasken: Auf diesen Beauty-Trick schwört Herzogin Kate

Deborah Mitchell ist die Kosmetikerin des Vertrauens der Promis, darunter auch Herzogin Kate. In der britischen TV-Sendung "This Morning" verriet Deborah Mitchell nun, dass sie bei ihren Kundinnen am liebsten Schokomasken anwenden würde. Dazu benötige sie lediglich eine handelsübliche Schokocreme. Der Zucker darin habe einen ganz natürlichen Peeling-Effekt, der dafür sorge, dass abgestorbene Hautschüppchen sanft entfernt werden. Die Haut wird dadurch babyzart. Außerdem sorgen die Fettsäuren für einen schönen Teint. Ihr wollt diesen Trick direkt nachmachen? Dann kommt hier die kurze Anleitung:

Selfmade-Schokomaske: So geht’s

Dass man den Inhalt eines Nutella-Glases also nicht nur essen kann, ist uns neu. Wer die Maske nachmachen möchte, braucht lediglich eine dünne Schicht Schokocreme gleichmäßig im Gesicht zu verteilen. Anschließend gut trocknen lassen und mit den Händen abrubbeln. Fertig! Der Effekt von babyzarter Haut soll bis zu acht Tage halten.