Die gute Nachricht vorweg: Hitzepickelchen sind gesundheitlich absolut ungefährlich. Aber sie können uns stören. Und jucken. Und sowieso machen sie sich gerne auf beliebten Präsentationsflächen wie Dekolleté und Armen breit. Dort, wo wir sie definitiv nicht gebrauchen können.

Was sind eigentlich Hitzepickel?

Hitzepickel sind kleine Bläschen auf der Haut, die entstehen, wenn die Ausführungsgänge von Schweißdrüsen verstopfen. Meist, wenn warme Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Sie entstehen öfter in Hautfalten oder Arealen, an denen besonders viele Schweißdrüsen sitzen, wie in den Achseln, am Dekolleté oder zwischen den Schultern.

Es gibt zwei Arten von Hitzepickeln: die kleinen farblosen, genannt Miliaria cristallina, die auf der oberen Hautschicht liegen. Sie sind manchmal mit (sehr wenig) Flüssigkeit gefüllt und können aufplatzen. Die kleinen roten Hitzepickelchen werden von Dermatologen Miliaria rubra genannt und entstehen, wenn tiefer liegende Schweißdrüsen verstopft sind. Die Haut um die Pickel ist dann oft leicht entzündet und eventuell auch etwas geschwollen.

Was tun gegen Hitzepickel?

Die kleinen oberflächlichen Hitzepickel treten schnell auf, wenn der Körper überhitzt ist – sie verschwinden aber auch schnell wieder, wenn eine Abkühlung erfolgt. Bleiben die weißen Minibläschen länger bestehen, kann man sie mit Hautgel behandeln, das Zink oder Kieselerde enthält. Wer zu Hitzepickeln neigt, kann auch schon vorbeugen: Enzympeelings reinigen selbst empfindliche und unreine Haut sanft und beugen Verstopfungen an den Talgdrüsen vor. Bei starkem Juckreiz kann der Dermatologe eine juckreizstillende Salbe verschreiben.

Sofortmaßnahmen bei Hitzepickeln