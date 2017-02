Dieses Lebensmittel hilft gegen Panda-Augen

Wie kommt es überhaupt zu dunklen Augenringen?

Wir haben die Kölner Dermatologin Dr.med. Uta Schlossberger gefragt: "Dunkle Schatten unterhalb der Augen sind auf die vielen kleinen Blutgefäße und Lymphdrüsen zurückzuführen, die sich unterhalb der Augenpartie befinden. Und da die Haut hier besonders dünn und arm an Fettzellen ist, schimmern bläuliche Adern besonders sichtbar durch. Augenringe sind also ganz normal, bei manchen aus Veranlagungsgründen stärker ausgeprägt und können durch äußere Faktoren wie Schlaf-, Nährstoffmangel oder Wasserverlust verstärkt werden. Augenringe können zwar nicht komplett verschwinden, aber man kann sie lindern."

Hilft eine teure Creme oder tut es auch ein Hausmittel?

Das sagt die Dermatologin: "Honig hilft prima – natürlich nicht das ultrahocherhitzte Supermarktprodukt, sondern der naturbelassene, er enthält Aminosäuren, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Außerdem einen hohen Gehalt an Vitaminen C, B2 und B6 sowie Niacin und Pantothensäure. Genauso, wie ein leichter Mangel an diesen Vitaminen Augenringe und Schwellungen begünstigen kann, wirkt es von außen aufgetragen als ein natürliches Gegenmittel.

Durch seinen hohen Zuckergehalt speichert Honig außerdem eine Menge Feuchtigkeit. Und eine gute Feuchtigkeitsversorgung ist wichtig im Kampf gegen Knitterfältchen um die Augen. Die Haut wirkt praller und die kleinen Gefäße unter der Haut schimmern so nicht so stark durch. Dadurch wirken die Augenunterlider heller und man wirkt nicht mehr so müde."

DIY-Tipp: Honig als Maske unter den Augen mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Mit Abstand zum Auge auftragen.